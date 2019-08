Entrevista Sandra Golpe: «Es difícil ganarse la confianza del espectador, pero es fácil perderla» Sandra Golpe. / Atresmedia La periodista dirige y presenta la primera edición de 'Antena 3 Noticias', que acumula 17 meses de liderazgo JUANFRAN MORENO Sábado, 3 agosto 2019, 22:55

Curtida en televisión tras años de experiencia en la extinta CNN+, la periodista Sandra Golpe (San Fernando, Cádiz, 45 años) ingresó en Antena 3 en 2008, donde ha presentado todas las ediciones de informativos. Pero en 2017, la cadena le confió la dirección y presentación en solitario de 'Antena 3 Noticias 1'. Ahora, cierra la temporada con una media de 18,3% y más de 2,2 millones de espectadores, sumando 17 meses de liderazgo ininterrumpido. Con «honestidad», Golpe se va de vacaciones, pero ya piensa en el nuevo curso. «Soy la primera que me critico. Creo que es positivo ser perfeccionista, aunque a veces el perfeccionismo es un arma de doble filo», desvela.

-En el argot televisivo te podríamos llamar 'reina' de la sobremesa.

No me gusta el término reina porque esto es un trabajo de equipo. Cuando te va bien, y cuando te va mal. Los éxitos o los fracasos son de un grupo de personas. Tenemos una redacción muy compacta, con profesionales más veteranos que contribuyen con su visión rigurosa y con jóvenes que nos aportan creatividad. Así que, en todo caso, seríamos 'reyes' en la sobremesa.

-¿Cuál es tu balance de temporada?

El balance no puede ser mejor. Estamos todos felices. Hace dos años que me encargaron pilotar este proyecto, y no podemos estar más satisfechos al ver que todos los esfuerzos que hemos realizado por mejorar el producto, hacerlo riguroso y más atractivo han tenido su recompensa en términos de audiencia. Empezamos siendo terceros en la franja. Ahora, asumimos el peso de la responsabilidad para seguir en esa línea y mantener la confianza de los espectadores.

-¿Ser líder es una presión?

Siempre, siempre. Es una presión hacer el trabajo lo mejor posible. Dar lo mejor de ti y esforzarte al máximo. Pero a diario, estamos pendientes de las audiencias y las analizamos para ver si hemos alcanzado el dato. El 'share' es el termómetro que marca la fidelidad de los espectadores. Y eso es una presión porque a diario nos sometemos a un examen. Es una forma de vida muy estresante. Es difícil ganarse la confianza de los espectadores, pero fácil perderla.

-¿Estás preparada para cubrir nuevas elecciones?

En 'Antena 3 Noticias' estamos preparados para todos los escenarios. Pero me parecería indignante volver a las urnas. Los políticos deberían profundizar en las virtudes del diálogo y llegar a un consenso para que los españoles no tengamos que repetir las elecciones. También por un tema económico, porque volver a votar cuesta un dinero.

-¿Cómo es su rutina en la tele?

Es un trabajo al que le echas todas las horas del día. También estamos pendientes de la competencia. En mi caso, estoy enganchada todo el día al móvil. Aunque el trabajo diario sea en la redacción, después mantenemos reuniones fuera de nuestra jornada laboral con los delegados territoriales de Antena 3 para preparar temas o trabajar las últimas horas. En los informativos no desconectamos. Sé cuándo me levanto, pero se no sé cuándo me acuesto. Y aunque parezca un problema, es un trabajo que me encanta. Eso sí, al final de temporada acabas agotada de cansancio.

-Y unos años con mucha intensidad informativa.

Desde el punto de vista periodístico están siendo años muy interesantes. La realidad supera a la ficción, y este país es la muestra (risas).

-En 'Antena 3 Noticias' no habéis reparado gastos con la realidad aumentada.

Mi intención era hacer unos informativos dinámicos, que la tecnología jugase un papel importante para diferenciarnos de la competencia. Ponernos de pie, sacar al plató a nuestros redactores y entrevistar a expertos para las noticias que exijan mayor explicación. Lo hemos conseguido, y me voy satisfecha de vacaciones.

-¿El periodismo ganará la batalla a las 'fakes news'?

Es verdad que es un fenómeno que va en aumento y cada vez es más difícil captar cuando algo es falso. En nuestro día a día, cualquier información e imagen está contrastada. Si la vemos en redes sociales, primero pedimos permiso para emitirlas y corroboramos con una o varias fuentes que es cierto. Pese a que se tiene mucho cuidado, puedes llegar a emitir algo falso. Es complicado, y es el mayor problema que tenemos los medios. Y creo que los gobiernos y las instituciones tendrían que adoptar medidas para poner freno a esta problemática.

-¿Qué titular pondría a la temporada informativa que ahora acaba?

Trepidante. No solo con temas políticos, sino también sociales como el caso Julen o la sentencia de La Manada. No ha habido tiempo para el aburrimiento. Ahora estamos en un bucle electoral tedioso, que nadie se pone de acuerdo. Pero esta ha sido una temporada con noticias impactantes.

-¿Desconectas de la actualidad en verano?

Es imposible que desconecte. Desde que me levanto estoy con el móvil. Y lo último que hago antes de dormir es mirar las últimas horas. El verano pasado estuve en una especie de campamento de yoga para desconectar y me costó la vida dejar el teléfono. No obstante, intento descansar y relajarme, pero me gusta mucho la actualidad.