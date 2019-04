10 series que no pasaron de la primera temporada Verónica Sánchez y Fernando Guillén-Cuervo en 'El Caso'. / Televisión Española No siempre tener un buen argumento y un reparto consolidado son herramientas suficientes para asegurarse la continuidad en la pequeña pantalla CARLA COALLA Sábado, 6 abril 2019, 17:05

1. El Caso. Protagonizada por Fernando Guillén Cuervo y Verónica Sánchez, la ficción basada en el conocido periódico de sucesos de la época franquista no pasó de la primera temporada. Ni el buen hacer de sus personajes, ni la armada trama que veía su continuación en una posible segunda temporada pudieron hacer nada por una ficción a la que la audiencia no respaldó.

Imagen de la serie 'El Caso'. / Televisión Española

2. Cuerpo de élite. Basada en la aclamada película, la serie contaba con todos los ingredientes para convertirse en uno más de los éxitos de Antena 3 en la pequeña pantalla, pero no brilló. Relagada a un segundo plano por la crítica, la serie de María Castro y Adriana Torrebejano no logró meterse a la audiencia en el bolsillo y se quedó en lo que podía haber sido y no fue.

Reparto de 'Cuerpo de élite'. / Antena 3

3. Rabia. Una arriesgada apuesta la de esta serie con Patricia Vico y Carles Francino como joyas de la corona. La ficción contaba la historia de un grupo de personas infectadas por la rabia, enfermedad que los hacía mutar y convertirse en bestias incontrolables. La audiencia no la respaldó.

Patricia Vico en 'Rabia'. / Cuatro

4. Ella es tu padre. Otra de las grandes apuestas de Telecinco que al final se quedó en eso. María Castro y Carlos Santos llevaban el peso de esta ficción que la propia productora retiró de la parrilla por su escasa audiencia. Sería en FDF, meses después, cuando se repusiera la serie, emitiéndose en esta ocasión los trece capítulos que se habían grabado en un primer momento.

Reparto de 'Ella es tu padre'. / Telecinco

5. 90-60-90: Diario de una adolescente. Otra serie abocada al fracaso, prácticamente desde el principio. A pesar de la idea y de contar con caras conocidas en el reparto, como las de Esmeralda Moya y Jesús Olmedo, el apresurado final dejó para la historia lo que el público ya había anunciado, que la serie no había logrado el éxito esperado.

Reparto de la serie '90--60-90: diario de una adolescente'. / Antena 3

6. Homicidios. Parecía una digna sucesora de 'El Comisario', creada para ello, no logró llenar el hueco que Tito Valverde dejaba en Telecinco. Las tramas de Eduardo Noriega y Celia Freijeiro no lograron ganarse al público, que abandonó la historia casi al mismo tiempo que empezó.

Eduardo Noriega y Celia Freijeiro en 'Homicidios'. / Telecinco

7. Punta Escarlata. Otra serie que tuvo las horas contadas prácticamente desde que comenzó a emitirse, en parte por los bandazos que con ella dio la propia productora. Un año de espera para salir a la pequeña pantalla, un cambio de cadena (se emitió en Telecinco pero estaba pensada originalmente para Cuatro) sembraron el escenario para que la audiencia les diera la espalda, pasando a la historia como una ficción de una única temporada.

Parte del reparto de 'Punta Escarlata'. / Telecinco

8. Anclados. Esta comedia protagonizada por Úrsula Corberó y Miren Ibarguren no logró cautivar a la audiencia, a pesar de que contaba con todo lo necesario para conseguir triunfar en la pequeña pantalla. Sin embargo, la dura e inevitable competencia que presentaba la longeva 'La que se avecina', acabó por descolgar a la ficción, que se quedó en una sola temporada.

Tres de los actores de 'Anclados'. / Telecinco

9. Algo que celebrar. Otra serie que nació con muchas esperanzas pero que no convenció a la audiencia. Contaba la historia de la familia Navarro y los acontecimientos especiales que tenían que celebrar, pero sus ocho primeros capítulos fueron los únicos que vieron la luz finalmente, pues la escasa audiencia hizo que la ficción terminara rápidamente.

Imagen de la serie 'Algo que celebrar'. / Antena 3

10. Imperium. Fue presentada como la contuación de 'Hispania, la leyenda', con un reparto que continuaba y fichajes estelares, como el de Paula Prendes. Sin embargo, la historia no acabó de convencer a la audiencia, que creyó que la historia no daba más de sí y dejó abandonada a la ficción de Bambú Producciones en su primera temporada.