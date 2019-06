Diez series que dicen adiós este año Juego de Tronos. / E.C. Grandes producciones, ficciones que han ido perdiendo fuelle y otras que ni siquiera han conseguido pasar de la primera temporada, así son las series que se despiden este año de la pequeña pantalla CARLA COALLA Domingo, 16 junio 2019, 18:39

1.Allí abajo. Esta misma semana se despedía por todo lo alto la ficción protagonizada por Jon Plazaola y María León, cuya mezcla norte/sur fue todo un revulsivo. Después de muchas idas y venidas, lo cierto es que la ficción ha conseguido consolidar a su audiencia a lo largo de sus cinco temporadas, por lo que ha dejado un notable hueco en la pequeña pantalla.

Allí abajo. / Antena 3

2.Juego de Tronos. Ocho temporadas, un buen número de críticos, tanto a favor como en contra, y una de las series más seguidas de todos los tiempos. Tanto ha marcado época 'Juego de Tronos' que sus secuelas y precuelas son realmente esperadas. De hecho, el final de 'Juego de Tronos' ha sido 'tolerado' por los seguidores esperando por saber más de la historia.

Juego de Tronos. / E.C.

3.45 revoluciones. Concebida como ficción de una única temporada, esta serie de 13 episodios y 50 minutos de duración por capítulo, emitía sus últimas imágenes el pasado 30 de mayo en la cadena que la vio nacer, Antena 3.

45 revoluciones. / Antena 3

4.Homeland. La temporada 8 será la última que dará carpetazo a esta ficción que ha evolucionado mucho desde su estreno, casi a la misma velocidad que ha perdido adeptos. Los últimos capítulos empezarán a emitirse el próximo otoño.

Homeland. / Antena 3

5.Madame Secretary. Después del final, un tanto confuso, que dejó en la mente de los seguidores la temporada 5 de la serie, la CBS ha anunciado que la ficción renueva por una temporada más, que será la última. La emisión se prevee que arranque a finales de este año para poner el broche de oro cerca de 2020.

Madame Secretary. / CBS

6.Mentes Criminales. Esta longeva serie de la CBS, que ha sido fábrica de varias secuelas a lo largo de su andadura, también escribirá sus últimas líneas con la temporada 15, cuyo final está previsto para 2019-2020.

Mentes Criminales. / Cuatro

7.Midnight Texas. Esta serie de ciencia ficción, que cuenta las andanzas de un pueblo en el que habitan muchos seres sobrenaturales, también llega a su fin este año con la segunda temporada. La serie de la NBC cerrará la mayor parte de tramas, aunque podría dejar algún detalle en el aire ¿para una posible secuela?

Midnight Texas. / NBC

8.Orange is the New Black. La ficción de Netflix también llega a su fin el próximo mes de julio, en cuanto se haga pública la tanda de capítulos que compone la temporada 7.

Orange is the new black. / E.C.

9.Vis a vis. Como si de una simbiosis de tratara, el otro drama carcelario escrito en femenino, 'Vis a vis', también llegó a su fin el pasado mes de febrero. Eso sí, Netflix piensa aprovechar el filón de la marea amarilla para hacer una secuela: 'Vis a vis: el Oasis'.

Vis a vis. / E.C.

10.The Big Bang Theory. Otra de las grandes series de todos los tiempos llega a su fin, con una temporada 12 que ya ha adelantado y prometido que el final será «épico».