«Ya no sois personas gratas en Mediaset», dijo Jorge Javier a las Azúcar Moreno Las Moreno escuchan los reproches de Jorge Javier. / TELECINCO El presentador recibió a las cantantes muy enfadado y las acusó de ser unas «liantas profesionales» en una gala en la que el público expulsó a Aneth Acosta JOSEBA FIESTRAS Viernes, 17 mayo 2019, 09:45

«Las hermanas Salazar nos han dejado tirados, así que vamos a recibirlas, pero en silencio, claro». Así dio la bienvenida Jorge Javier Vázquez a las Azúcar Moreno, tras haber abandonado voluntariamente 'Supervivientes' la semana pasada. Ellas, muy dignas, trataron de explicar su huida. «Fuímos con toda la ilusión del mundo y la cabeza nos jugó una mala pasada», argumentaba Toñi hasta que el presentador la cortó radical. «Estáis mintiendo y por delicadeza no vamos a contar los entresijos contractuales porque si lo hiciéramos público vuestra imagen quedaría todavía peor de lo que ha quedado; o sea que el silencio os favorece», espetó.

Las cantantes, con sonrisa fingida, insistieron en contar su versión. «Las primeras jodidas somos nosotras porque hemos fallado a mucha gente», dijeron. Y entonces el comunicador tiró de guión para dejarles claro su futuro en la cadena. «Ya no sois personas gratas en Mediaset y creo que tardaréis bastantes años en pisar un plató de esta casa», declaró. Y la reprimenda continuó: «Estaba todo absolutamente preparado. Jamás pensé que alguien pudiera utilizar estas tretas para abandonar un concurso. Me parece algo tan ruin y rastrero… Si se desvelara lo que ha sucedido en realidad, creo que no volveríais a pisar ni un plató ni un escenario». La cara del dúo era un poema. «Creo que estás exagerando», discreparon a la vez. Pero el presentador no corrigió y las despidió, sin aplausos, y calificándolas de «liantas profesionales».

Aneth ha sido la expulsada del programa. / TELECINCO

Expulsadas (se ve que no solo del concurso) las Azúcar Moreno, la gala continuó con más broncas, esta vez en las playas hondureñas. Omar Montes está descolocado porque Isabel Pantoja ya no le quiere. «Estás aquí por mi hija», acusó al rapero la de cantora. Y Colate también se enfrentó al joven, que prefirió evitar más dislates. Kiko Rivera, desde Madrid, defendió a Omar acusando a Aneth de manipuladora, y apelando a que su madre se de cuenta pronto de lo intrigante que es la amiga de Chabelita. El público sí debió percatarse del tema porque no solo expulsó a la 'sirenita' peruana de la palapa, también la condenó en el palafito eliminándola definitivamente del formato.

Sospechas sobre la Pantoja

Isabel Pantoja, emocionada por hablar con su hijo. / TELECINCO

Los nominados de esta semana son Albert Álvarez, Carlos Lozano, Chelo García Cortés e Isabel Pantoja, que tuvo que ausentarse un rato de la palapa por una bajada de tensión; nada grave. La nominación de la tonadillera fue directa porque Colate Vallejo Nájera, líder de su grupo, la sumó a la lista negra. Jorge Javier preguntó entonces si ella había solicitado ese voto porque quería irse y Pantoja negó la mayor. Y entonces surgió el lío. Albert la acusó de mentirosa, «porque nos ha dicho a todos que se quiere ir», y la folclórica se puso en jarras enfrentándose al deportista.

Por lo demás, Violeta y Fabio continúan su supuesto romance, «hay que ir pasito a pasito», dicen melosos; Chelo y Carlos se enfrentaron por un sedal enredado, él le dijo que se le «veía el plumero» y ella le llamó «capullo»; Omar le hace ojitos a Mónica Hoyos, «te regalo esta caracola porque de toda la isla tú eres la que me mola», le dijo el 'poeta'; y Dakota se enfrentó a Jorge Javier antes de tiempo cabreando notablemente al periodista que le dejó sin hablar con su padre, provocando así el llanto y la rabia de la de 'Hermano mayor'.