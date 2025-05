J. Moreno Madrid Miércoles, 21 de mayo 2025, 00:36 Comenta Compartir

A las múltiples facetas que tiene la cantante Chenoa (Mar del Plata, Argentina, 49 años) se le suma la de ser presentadora. Tras su debut como maestra de ceremonias en 'Operación triunfo', donde recibió felicitaciones, la artista se pone ahora al frente de 'The floor', el concurso que La 1 emite en la noche de los miércoles (23:00 horas) en el que cien concursantes compiten por dominar un gigantesco tablero digital para luchar por el premio de 100.000 euros. El formato de la cadena pública se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada.

–Ya es una presentadora de televisión tras su debut en 'Operación triunfo'. ¿Se lo tiene creído, en el buen sentido de la palabra?

–No, pero es verdad que este programa en concreto se sale un poco de lo que yo suelo hacer. Tanto 'Tu cara me suena' como 'OT' están relacionados con la música. En este caso, 'The floor' es un programa cultural, divertido, pero que me ha gustado mucho hacer. Me gusta mucho que me den oportunidades, siempre me lo paso muy bien.

–Está de moda.

–Estoy de moda, soy una chica tendencia. Me hace mucha ilusión.

–Tampoco es habitual ver a una presentadora en tres cadenas o plataformas diferentes. ¿Cómo lo hace?

–Porque me llevo bien con todo el mundo. Al final, las ganas de currar hacen que me entregue muchísimo. Si quieres hacer este trabajo hay muchos sacrificios, pero hay otras cosas que disfrutas mucho.

–Desde el final de 'OT', ¿le han ofrecido proyectos?

–Muchísimos, pero trato de elegir bien porque también estoy haciendo música. Empiezo los conciertos y los festivales, e intento poder compaginarlo todo.

–¿Qué valora para hacer un programa de televisión?

–Muchos criterios. La verdad es que soy un poquito pesada. Miro mucho estar en un sitio donde vaya a aprender. Me encanta aprender, soy una obsesionada. Soy muy estudiar con mi libretita y mis tarjetas.

–¿Y qué propuestas de tele ha rechazado?

–Cuando no me gusta o no lo puedo cuadrar ni siquiera me acuerdo. Digo que no y no gasto más energía. Tiro para otro lado. Los proyectos me llegan a mí directamente y cuando digo que no lo argumento.

–Cuando debutó en 'OT' recibió muy buenas críticas. Pero, ¿cómo se enfrenta a unos posibles malos comentarios? ¿Ha cambiado su actitud en ese sentido?

–Hacer tele me fascina. Lo que peor llevo es la promo. No doy muchas entrevistas, pero el problema no es mío, es vuestro. La prensa tiene un problema gordo que se llama 'clickbait'. Al final el personaje va a acabar respondiendo 'sí', 'no' o 'no sé' porque no quiere explayarse en una respuesta que luego está totalmente transformada en un titular para hacer click.

–¿Entonces lo que lleva mal es el después de las entrevistas?

–No. Lo que no me gusta es la desfiguración y la transformación que se hace con todo lo que se dice, que no tiene absolutamente nada que ver en este contexto, y luego cuando ves el titular pienso... pero si yo con este chaval hablé, no entiendo por qué hace esto.

–¿Y cómo lo gestiona?

–Protegiéndome mucho. Puede que haya una temporada en la que no se me vea porque me asusto y estoy como un perro apaleado. Es vuestro trabajo, vuestra profesión, y la tenéis que cuidar vosotros.

–Está en 'Tu cara me suena' valorando a Bertín Osborne. ¿Cómo lleva él que sea juzgado?

–Me gusta ver el personaje, como a todos, en diferentes cosas que no pilota. Lo de Bertín es muy llamativo porque siempre está en una línea y de repente lo sacan de ahí. Lo de las valoraciones lo lleva bien a rato. Es un tío con mucho carisma.

–¿Echa de menos a Carlos Latre?

–Si es que no hay despedida. Seguimos en contacto y él quiere mucho al programa. Ahora estamos con Flo, con quien yo trabajé también en galas en TVE, y funciona también muy bien.

–Con respecto a su segunda edición en 'OT', ¿se ha puesto algún reto para superarse?

–En 'OT 2023' lo pasé muy bien y mal a la vez porque me exijo mucho. Quiero hacerlo bien. Todos queremos gustar y caer bien. Ya estoy estudiando para la siguiente edición.

–¿Y cómo estudia?

–Voy con gente que sabe. Estoy haciendo clases para mejorar. Hablé con anteriores presentadores del formato y todos me dijeron que les había gustado.

–¿Lo de presentarse a 'Benidorm Fest' para ir a Eurovisión cómo lo ve?

–Si tuviera una buena canción, sí. Pero es lo complicado de esto. A veces compongo y también recibo temas de otros autores. Te tienes que sentir identificada con tus canciones, si no, pues no tiene sentido. Tiene que haber un proyecto global.