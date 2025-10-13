El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Motos

¡Atención motero! Vas a querer estos guantes que combinan estilo, protección y comodidad

Los Harssidanzar GM028E combinan piel de cabra auténtica, protección reforzada y compatibilidad con pantalla táctil para ofrecer comodidad y seguridad en el día a día del motorista.

Redacción De Tiendas

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:35

La protección y la comodidad son dos aspectos fundamentales al elegir unos guantes para moto, y los Harssidanzar GM028E de cuero con pantalla táctil buscan ofrecer ambas cualidades en un producto pensado para motoristas exigentes. Fabricados en piel de cabra auténtica, estos guantes destacan por su resistencia y flexibilidad, lo que permite un ajuste cómodo sin sacrificar la movilidad de la mano durante la conducción. Además, la incorporación de tecnología de pantalla táctil en el dedo medio y el pulgar facilita el uso de dispositivos móviles sin necesidad de quitarse los guantes, una característica cada vez más valorada en el segmento de equipamiento para moto.

Uno de los puntos que diferencia a los Harssidanzar GM028E es su enfoque en la protección sin renunciar al confort. Disponen de almohadillas reforzadas para proteger las manos frente a impactos y abrasiones, y la microfibra antideslizante en la palma mejora el agarre del manillar, incluso en trayectos largos o condiciones variables. El diseño versátil permite utilizarlos tanto en ciudad como en rutas más exigentes, y su forro interior añade un extra de suavidad. Además, la correa de nailon ajustable en la muñeca garantiza que los guantes permanezcan en su sitio durante la conducción. Estos detalles los posicionan como una opción que combina seguridad y funcionalidad para quienes buscan equilibrio entre seguridad, funcionalidad y precio.

VENTAJAS CLAVE DE LOS HARSSIDANZAR GM028E

 

Comprar en Amazon

Una de las principales ventajas de los Harssidanzar GM028E es su equilibrio entre protección, comodidad y funcionalidad, aspectos que resultan esenciales para motoristas urbanos y de carretera. Al estar confeccionados en piel de cabra auténtica, estos guantes ofrecen una resistencia notable frente a la abrasión, lo que proporciona una sensación de seguridad en trayectos diarios y en rutas más largas. Además, su flexibilidad natural permite que la mano se adapte bien al manillar, evitando la rigidez que a menudo se encuentra en modelos de gama alta más enfocados en la competición.

El forro interior suave y la microfibra antideslizante en la palma añaden un plus de confort y agarre, especialmente útil en situaciones de tráfico intenso o durante viajes prolongados. La tecnología de pantalla táctil en el dedo medio y el pulgar facilita el uso de smartphones o GPS sin necesidad de quitarse los guantes, lo que representa una ventaja clara respecto a modelos tradicionales que no cuentan con esta funcionalidad. Además, la correa de nailon ajustable en la muñeca asegura que los guantes permanezcan bien sujetos, algo que se agradece en trayectos donde la estabilidad es clave.

Comparados con alternativas como los guantes de Alpinestars, que destacan por un nivel de protección superior y acabados más técnicos, los Harssidanzar GM028E se posicionan como una opción más asequible y polivalente. Aunque no incorporan refuerzos tan avanzados como los modelos de gama alta, sí ofrecen una protección adecuada para el uso diario, manteniendo un precio competitivo (28,27€) y una versatilidad que permite utilizarlos tanto en moto como en otras actividades al aire libre.

Newsletter

GUANTES DE MOTO HARSSIDANZAR GM028E DE CUERO PARA HOMBRE

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Los mejores soportes de móviles para no perderte en tus rutas en moto

Los mejores soportes de móviles para no perderte en tus rutas en moto

Los mejores cascos de moto en el mercado

Los mejores cascos de moto en el mercado

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  7. 7 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  8. 8 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  9. 9 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  10. 10

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¡Atención motero! Vas a querer estos guantes que combinan estilo, protección y comodidad

¡Atención motero! Vas a querer estos guantes que combinan estilo, protección y comodidad