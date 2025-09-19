El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

AI Generated Image

Protección solar

No te confíes: ahora también necesitas esta sombrilla anti viento para tus días de playa

La Aktive 62224 combina protección solar UV 50, resistencia al viento y un diseño marinero práctico para quienes buscan comodidad y seguridad en la playa.

Redacción De Tiendas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:55

La Aktive 62224 Sombrilla de Playa Grande se ha convertido en una de las opciones más valoradas para quienes buscan sombra y protección durante los días de playa. Con un diámetro de 200 cm y un mástil flexible de 28-32 mm, este modelo destaca por su techo de ventilación, que permite el paso del aire y evita que la sombrilla salga volando en días ventosos. El diseño marinero de rayas azul y blanco no solo aporta un toque clásico, sino que también facilita su localización entre la multitud.

Uno de los puntos fuertes de la Aktive 62224 es su protección UV 50, ideal para quienes priorizan la salud de la piel frente a la exposición solar. El tejido de poliéster de alta calidad, reforzado con un revestimiento plateado, garantiza sombra fresca y durabilidad. Además, la estructura con 8 varillas de fibra de vidrio y la bolsa de transporte incluida mejoran la resistencia y la comodidad al moverla.

VENTAJAS DE LA SOMBRILLA

- Amplio diámetro de 200 cm, adecuado para varias personas.

- Mástil flexible y altura regulable para orientar la sombra según necesidad.

- Materiales resistentes como la fibra de vidrio y poliéster de alta calidad, que aportan durabilidad y ligereza.

- Bolsa de transporte incluida, facilitando el traslado. Diseño marinero atractivo y fácil de localizar en la playa.

- Protección UV 50, que proporciona una barrera eficaz frente a los rayos ultravioleta, permitiendo pasar largas jornadas en la playa sin preocuparse por el daño solar.

- Techo de ventilación, que favorece la circulación del aire y reduce el riesgo de que la sombrilla salga volando en días ventosos.

Sombrilla de playa grande Aktive 62224

Comprar en Amazon

