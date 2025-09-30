El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mira telescópica deportiva 4x20 HOUND: Precisión y versatilidad para carabinas de aire comprimido y airsoft

La mira telescópica deportiva 4x20 HOUND ofrece precisión y ligereza para mejorar la puntería en carabinas de aire comprimido y airsoft, adaptándose fácilmente a distintos rifles gracias a su doble sistema de montaje.

Redacción De Tiendas

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:52

La HOUND Mira Telescópica Deportiva 4x20 se ha consolidado como una opción destacada para quienes buscan precisión y fiabilidad en carabinas de aire comprimido y airsoft. Diseñada específicamente para rifles de pequeño calibre, esta mira ofrece una combinación equilibrada de ligereza y robustez, facilitando la puntería en actividades deportivas. Su construcción en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) garantiza una resistencia superior al desgaste, un aspecto que la diferencia frente a otras miras convencionales del mercado.

Uno de los puntos más atractivos de la HOUND 4x20 es su versatilidad de montaje, ya que incluye sistemas tanto para cola de milano como para Picatinny, lo que permite su instalación en una amplia gama de rifles sin complicaciones. La retícula en cruz facilita la alineación rápida y precisa del objetivo, mientras que su diseño compacto y peso de solo 120 gramos hacen que sea cómoda de transportar y manejar durante sesiones prolongadas. Aunque no dispone de visión nocturna, su óptica clara y su facilidad de uso la convierten en una herramienta eficaz para el tiro recreativo y deportivo en condiciones diurnas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA HOUND 4X20 PARA CARABINAS

La HOUND Mira Telescópica Deportiva 4x20 destaca por una serie de características que la posicionan como una opción sólida para quienes buscan precisión en rifles de aire comprimido y airsoft. Entre sus principales atributos se encuentra el cuerpo fabricado en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), un material que proporciona resistencia al desgaste y ligereza, lo que facilita su manejo durante sesiones prolongadas. Este detalle la diferencia de otras miras del segmento que suelen emplear materiales menos duraderos.

En cuanto a la óptica, la HOUND 4x20 cuenta con un aumento fijo de 4x y una lente de 20 mm de diámetro, lo que permite una imagen clara y una identificación rápida del objetivo en distancias cortas y medias. La retícula en cruz facilita el alineamiento preciso, adecuada para actividades deportivas donde la rapidez y la exactitud son esenciales. Además, la mira incluye sistemas de montaje tanto de cola de milano como Picatinny, ampliando su compatibilidad con distintos tipos de rifles y simplificando la instalación para el usuario.

Su diseño compacto y peso de solo 120 gramos contribuyen a una experiencia ergonómica, evitando el desequilibrio que pueden causar modelos más pesados. Aunque no incorpora visión nocturna, su óptica clara y la facilidad de uso la convierten en una herramienta adecuada para tiro recreativo durante el día. Todo esto, junto a su precio competitivo de 16,25€, la convierte en una alternativa muy accesible dentro de su categoría.

Entre sus ventajas más notables destaca la versatilidad de montaje, ya que incluye soportes tanto para cola de milano como para Picatinny. Esta característica permite adaptarla a una amplia variedad de rifles, algo que no siempre ofrecen otros modelos de precio similar. Además, el uso de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) en su construcción aporta una resistencia al desgaste superior y una ligereza que facilita su transporte y manejo, especialmente durante largas sesiones de tiro. Su diseño compacto y peso reducido (120 gramos) también contribuyen a una experiencia cómoda y ergonómica, evitando el desequilibrio que pueden causar miras más pesadas.

Mira Telescópica Deportiva 4x20 para carabinas de Aire comprimido y Airsoft

