Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Tecnología en el hogar

Descubre la aspiradora de mano Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction para líquidos y sólidos

El Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 V Hand combina potencia, autonomía y versatilidad para facilitar la limpieza de sólidos y líquidos tanto en casa como en el coche.

Redacción De Tiendas

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:48

El Cecotec Aspirador de Mano Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 V Hand destaca como una opción versátil para quienes buscan limpiar tanto sólidos como líquidos, sin las limitaciones de los cables. Gracias a su potencia y su sistema ExtremeSuction Technology con batería de 22,2 V, este modelo ofrece una succión eficaz, suficiente para eliminar la suciedad habitual del hogar y del coche. Su diseño ligero, de apenas 1,92 kg, facilita el uso en espacios reducidos y superficies variadas, convirtiéndolo en una herramienta práctica para limpiezas rápidas y eficaces.

Uno de los aspectos más llamativos de este aspirador es su tecnología ciclónica sin bolsa, que permite mantener la potencia de succión constante y simplifica el mantenimiento.

Limpia líquidos y sólidos

Limpia líquidos y sólidos

El sistema Wet&Dry posibilita aspirar líquidos, una función poco común en aspiradores de mano de este rango de precio. La autonomía y el depósito de 500 ml permiten abordar limpiezas completas sin interrupciones frecuentes. El paquete incluye accesorios específicos para el hogar y el coche, una base de carga y un filtro de recambio, ampliando las posibilidades de uso y facilitando la adaptación a diferentes necesidades.

Además, el sistema Wet&Dry posibilita aspirar líquidos, una función poco común en aspiradores de mano de este rango de precio. La autonomía y el depósito de 500 ml permiten abordar limpiezas completas sin interrupciones frecuentes. El paquete incluye accesorios específicos para el hogar y el coche, una base de carga y un filtro de recambio, ampliando las posibilidades de uso y facilitando la adaptación a diferentes necesidades.

El Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction se posiciona como uno de los aspiradores de mano más completos en su categoría, especialmente para quienes buscan un modelo sin cables, con buena autonomía y capacidad para líquidos y sólidos. Su relación calidad-precio y la variedad de accesorios incluidos lo hacen destacar frente a otras alternativas, siendo una opción eficiente para la limpieza diaria en casa y en el coche.

PRINCIPALES VENTAJAS

La autonomía permite abordar limpiezas completas en el hogar o el coche sin interrupciones frecuentes, y su diseño ligero y ergonómico facilita el manejo incluso en espacios reducidos. Además, la tecnología ciclónica sin bolsa mantiene una succión constante y reduce el mantenimiento, mientras que la variedad de accesorios incluidos amplía sus aplicaciones, permitiendo limpiar desde tapicerías hasta rincones difíciles.

La potencia de succión responde eficazmente ante la suciedad diaria, mientras que el depósito de 500 ml resulta adecuado para limpiezas habituales. El nivel de ruido se mantiene en niveles razonables durante el funcionamiento, y la batería extraíble añade comodidad al proceso de carga. El sistema de vaciado resulta sencillo y limpio, evitando el contacto directo con la suciedad acumulada.

Aspirador de mano Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction

