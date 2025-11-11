El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hogar y cocina

Controla tus recetas al detalle con la báscula de cocina GRIFEMA y su precisión profesional

La báscula de cocina GRIFEMA GA2002 es precisa y fácil de usar, y tiene un diseño compacto en acero inoxidable con pantalla LCD azul.

Redacción De Tiendas

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:30

La báscula de cocina GRIFEMA GA2002 ofrece precisión y practicidad en la preparación de alimentos. Con una capacidad máxima de 5 kg y una precisión de 1 gramo, este modelo presenta un diseño compacto en acero inoxidable y una pantalla LCD retroiluminada en azul, exclusiva en Amazon. Esta combinación facilita la lectura de los datos en cualquier condición de luz y aporta un aspecto moderno a la encimera de la cocina.

Entre las características de la báscula de cocina GRIFEMA se encuentran sus múltiples unidades de medida (gramos, kilogramos, libras, onzas, mililitros y leche/ml), la función de tara automática y el apagado automático tras tres minutos de inactividad, lo que contribuye al ahorro de batería. Su superficie de acero inoxidable es fácil de limpiar y resistente al uso diario, aspectos útiles en hogares donde la cocina es una actividad frecuente. Además, la alerta de sobrepeso y la indicación de batería baja ayudan a evitar errores en el pesado de ingredientes.

Gracias a su peso ligero (270 g) y dimensiones reducidas, la báscula de cocina GA2002 GRIFEMA se adapta a cualquier espacio y resulta cómoda de guardar. Es una herramienta fiable para la medición precisa en diversas actividades culinarias, donde cada gramo cuenta para lograr resultados consistentes.

BÁSCULA DE COCINA GRIFEMA GA2002 DE ACERO INOXIDABLE GRIS

