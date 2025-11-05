El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Remedios

Despídete de la tos persistente con el jarabe Expectonat de Soria Natural

El jarabe para la tos Expectonat de Soria Natural combina extractos vegetales y vitamina C para aliviar la tos con mucosidad y suavizar la garganta de forma natural y eficaz.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:35

El cuidado de la salud respiratoria es una prioridad, y es importante cuidar la salud respiratoria en diferentes épocas del año. El jarabe para la tos Expectonat Soria Natural se basa en una composición de extractos de plantas medicinales como tomillo, drosera, eucalipto y saúco, reconocidas por su acción expectorante y calmante. Este producto, formulado en España, se orienta a adultos que buscan un jarabe para la tos con mucosidad, suavizando la garganta y facilitando la expulsión de flemas sin recurrir a ingredientes químicos sintéticos.

El jarabe Expectonat Soria Natural incorpora vitamina C y cobre, ingredientes que contribuyen al refuerzo del sistema inmunitario. Su formato de 250 ml permite un tratamiento continuado durante varios días, y su textura densa facilita la administración. Además, la combinación de propóleo y malvavisco potencia su efecto calmante y protector sobre las vías respiratorias.

Uno de los principales atractivos del jarabe para la tos Expectonat Soria Natural es su formulación basada en extractos de plantas medicinales, lo que lo convierte en una opción preferente para quienes buscan evitar productos con principios activos sintéticos. La combinación de tomillo, drosera, eucalipto y saúco actúa de manera sinérgica para facilitar la expulsión de mucosidad, aliviar la tos y suavizar el dolor de garganta, proporcionando un alivio notable desde las primeras tomas según la experiencia de los usuarios.

Otro aspecto valorado es su sabor agradable y su textura densa, que facilita la administración y lo diferencia de otros jarabes con sabores artificiales o demasiado dulces.

JARABE EXPECTONAT SORIA NATURAL PARA LA TOS EN ADULTOS

Comprar en Amazon

