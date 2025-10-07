El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Esta potente linterna te servirá para casa o para exteriores y ocupa menos que un smartphone

La Blukar Linterna LED Recargable combina una potencia de 2000 lúmenes con diseño compacto y recarga USB-C, ofreciendo versatilidad y resistencia para cualquier situación al aire libre o en casa.

Redacción De Tiendas

Martes, 7 de octubre 2025, 09:25

La Blukar Linterna LED Recargable se ha convertido en una opción destacada para quienes buscan una linterna compacta, potente y fácil de transportar. Este modelo combina un diseño de aluminio ligero con una potencia lumínica de 2000 lúmenes, lo que le permite iluminar eficazmente tanto espacios amplios como zonas más concretas gracias a su enfoque ajustable. Resulta especialmente útil para actividades como camping, senderismo, bricolaje o situaciones de emergencia, donde la fiabilidad y la autonomía son clave.

Uno de los aspectos más valorados de la Blukar Linterna LED Recargable es su batería de litio recargable mediante USB-C, que facilita la recarga en cualquier lugar con un simple cable. Sus cinco modos de luz (alta, media, baja, estroboscópica y SOS) ofrecen versatilidad para adaptarse a diferentes necesidades, desde iluminar un camino hasta señalar una emergencia. Además, su resistencia al agua y el acabado antideslizante la hacen apta para uso en condiciones adversas, superando en este punto a muchas linternas de su gama.

VENTAJAS CLAVE DE LA BLUKAR LINTERNA LED RECARGABLE

La Blukar Linterna LED Recargable destaca principalmente por su combinación de potencia lumínica, versatilidad y facilidad de uso. Con sus 2000 lúmenes reales, proporciona una iluminación intensa que resulta eficaz tanto para entornos abiertos como para espacios cerrados, superando a muchas linternas de precio similar e incluso a modelos de marcas reconocidas como Duracell. Gracias a su enfoque ajustable, el usuario puede alternar fácilmente entre un haz amplio para iluminar zonas grandes y un haz concentrado para distancias largas, lo que la convierte en una herramienta adaptable a distintas situaciones.

 

Diseño compacto

El diseño compacto y ligero, junto con la resistencia al agua, hace que esta linterna sea idónea para llevar en el bolsillo, la mochila o el coche. A diferencia de otras linternas con menor protección contra el agua, este modelo soporta lluvia e incluso salpicaduras intensas, lo que amplía su rango de uso.

Linterna LED Recargable Blukar

Comprar en Amazon

