El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Decoración

Este mueble de TV con chimenea eléctrica es un sueño hecho realidad

Este mueble de Skraut Home combina diseño contemporáneo, almacenaje funcional y una chimenea eléctrica LED de efecto realista para transformar cualquier salón en un espacio cálido y organizado.

Redacción De Tiendas

Martes, 21 de octubre 2025, 09:44

El Skraut Home Mueble TV con chimenea eléctrica propone una opción equilibrada para quienes desean fusionar estilo moderno, funcionalidad y un ambiente acogedor en su salón. Este mueble, diseñado para televisores de hasta 80 pulgadas, destaca por su acabado en roble y negro con veteado de madera poroso, aportando un toque elegante y contemporáneo a cualquier espacio. La integración de una chimenea eléctrica LED con efecto de fuego 3D no solo añade valor estético, sino que también proporciona una experiencia visual realista y relajante, apropiada para crear atmósferas cálidas sin los riesgos asociados al calor real.

Además de su atractivo visual, el Skraut Home Mueble TV se distingue por su gran capacidad de almacenaje, con módulos específicos para dispositivos electrónicos y objetos del hogar. El sistema Easy Packaging facilita tanto el transporte como el montaje, una ventaja significativa frente a otros muebles más voluminosos o difíciles de manejar. Quienes deseen transformar el salón con una pieza funcional y estética encontrarán en este modelo una propuesta equilibrada entre diseño, practicidad y calidez.

Newsletter

Mueble TV con chimenea eléctrica Skraut Home

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  3. 3

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  4. 4 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  5. 5 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9 Luz, la abuela avilesina de Eduardo Mendoza
  10. 10

    Un centenar de perros y gatos buscan hogar en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Este mueble de TV con chimenea eléctrica es un sueño hecho realidad

Este mueble de TV con chimenea eléctrica es un sueño hecho realidad