Hogar y cocina

Los mejores jamoneros para cortar jamón en casa

¿Sabías que algunos jamoneros se destacan por su firmeza y materiales? Otros incluso vienen con accesorios extra o diseños plegables para ahorrar espacio.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:24

El corte de jamón en casa se realiza con mayor estabilidad cuando se utiliza un soporte adecuado. Los jamoneros actuales incluyen características orientadas a la presentación y seguridad durante el loncheado, ya sea en reuniones familiares, eventos o en el día a día. La variedad de modelos disponibles permite elegir entre estructuras robustas de acero inoxidable, bases de madera tratada o diseños plegables que permiten un almacenamiento más compacto en cocinas con espacio limitado.

JAMONERO CON ACCESORIOS STEELBLADE

Comprar en Amazon

El jamonero profesional Steelblade cuenta con una base de madera de 2,2 cm, que proporciona estabilidad y durabilidad. Incluye un cubre jamón de Kukuxumusu que protege y conserva el jamón. El cuchillo jamonero de alta calidad permite cortes precisos. Este soporte combina funcionalidad y un diseño decorativo, siendo un accesorio útil para el corte de jamón.

JAMONERO BALANCÍN INOXIDABLE DE FLORES CORTÉS

Comprar en Amazon

Con estructura íntegramente en acero inoxidable, este jamonero balancín de Flores Cortés incorpora una base de 2 mm de grosor que minimiza vibraciones durante el corte. El sistema articulado permite ajustar el jamón en distintas posiciones, facilitando un corte cómodo y seguro. Cuatro tacos de silicona en la base proporcionan máxima estabilidad sobre cualquier superficie.

JAMONERO PLEGABLE DE TM ELECTRON

Comprar en Amazon

Con una base de bambú resistente y sistema de plegado, el jamonero TM Electron HOCU105 ofrece estabilidad y fácil almacenamiento. El cabezal giratorio de acero inoxidable permite ajustar la pieza para un corte preciso. Los tacos de silicona en la base aseguran firmeza sobre la superficie, facilitando una experiencia de corte cómoda y segura en cualquier cocina.

SOPORTE JAMONERO PROFESIONAL DE CUPERINOX

Comprar en Amazon

Con base de bambú resistente, el soporte jamonero balancín CUPERINOX destaca por su sistema giratorio que permite ajustar la posición del jamón con precisión. El diseño profesional incluye cuchillo alveolado, afilador y funda cubre jamón, ofreciendo estabilidad y cortes uniformes. Su estructura desmontable facilita el montaje y la limpieza, combinando funcionalidad y estética en un solo producto.

SOPORTE JAMONERO DE MADERA CUPERINOX

Comprar en Amazon

Con estructura tipo góndola, este soporte jamonero de madera fabricado en España destaca por su montaje sencillo y dimensiones compactas. Permite adaptar distintos tamaños de jamón o paleta, ofreciendo una base estable para cortes manuales precisos. Su diseño facilita el almacenamiento y proporciona funcionalidad sin complicaciones, combinando practicidad y calidad en un formato ligero y fácil de manejar.

SOPORTE JAMONERO BASCULANTE DE 3 CLAVELES

Comprar en Amazon

Con estructura basculante y cabezal giratorio, el soporte jamonero 3 Claveles combina acero cromado y base de bambú para ofrecer corte ergonómico en cualquier ángulo. Su sistema de bloqueo automático y sujeción en V evitan dañar la pieza, proporcionando estabilidad y versatilidad para cualquier tamaño de jamón. Diseño robusto, fácil de limpiar y pensado para durar.

SOPORTE JAMONERO DE FERRETERIA LEPANTO

Comprar en Amazon

Con estructura robusta en madera de pino y herrajes metálicos en negro epoxi, el jamonero HuelvaEco de FERRETERIA LEPANTO destaca por su base estable y diseño en L, que facilita cortes precisos y seguros. La combinación de materiales resistentes y acabado cromado ofrece durabilidad y una presentación elegante tanto en entornos domésticos como profesionales.

JAMONERO PROFESIONAL FLORES CORTÉS CON SISTEMA GIRATORIO

Comprar en Amazon

Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, el jamonero Flores Cortés 17927 cuenta con un sistema giratorio y una base de 2 mm diseñada para minimizar vibraciones. Incluye cuatro puntos de silicona para estabilidad sobre cualquier superficie. El diseño permite ajustar el jamón para realizar cortes.

SOPORTE JAMONERO CON CUCHILLO DE FACKELMANN

Comprar en Amazon

Con estructura robusta en madera de pino, este set de soporte jamonero Fackelmann incorpora herrajes de acero tratado que aportan durabilidad. La rosca insertada y los dos agujeros permiten ajustar piezas de diferentes tamaños, mientras que las dimensiones compactas facilitan su manejo. Incluye cuchillo, ofreciendo un conjunto práctico para cortes precisos y presentación cuidada.

SOPORTE JAMONERO DE MADERA SUPER MUNDO SM

Comprar en Amazon

Más que un soporte, este jamonero de madera de pino ofrece robustez y un acabado barnizado que facilita la limpieza. El sistema plegable y giratorio permite ajustar la posición de la pieza con facilidad. Su estructura compacta y herrajes metálicos proporcionan estabilidad y durabilidad, convirtiéndolo en una opción fiable para cortes precisos y presentación cuidada.

