El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Salud

¿Problemas de digestión? Hazte con uno de estos productos para el bienestar intestinal

Cuidar la flora intestinal es más sencillo con los suplementos adecuados: algunos ofrecen fórmulas completas para el día a día, pero otros apuestan por terapias de choque para molestias digestivas puntuales.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:11

El equilibrio de la microbiota intestinal influye directamente en la digestión, la absorción de nutrientes y la fortaleza del sistema inmunológico. Cada vez más personas buscan fórmulas que combinen diferentes cepas bacterianas con fibras específicas, como la inulina, para favorecer el bienestar digestivo de forma natural. Los suplementos destacados en este ámbito suelen incluir Lactobacillus y Bifidobacterium, dos tipos de bacterias reconocidas por su papel en el mantenimiento de una flora intestinal saludable.

La siguiente comparativa recoge los suplementos más destacados del mercado, seleccionados por su composición, concentración y atención a la calidad de los ingredientes. Cada producto ofrece una propuesta diferente, pensada para cubrir tanto el cuidado continuo como el apoyo en momentos de mayor exigencia intestinal.

Newsletter

Probióticos intestinales con recubrimiento entérico Gloryfeel

Comprar en Amazon

Este suplemento de probióticos y prebióticos de Gloryfeel, con recubrimiento entérico, contiene 22 cepas bacterianas vivas y 10 mil millones de UFC por dosis diaria. Incluye inulina para favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Su fórmula vegana y sin aditivos mantiene la calidad y eficacia durante toda la vida útil del producto.

Probióticos intestinales Gloryfeel con inulina

Comprar en Amazon

Este suplemento de Gloryfeel, con recubrimiento entérico avanzado, combina 21 cepas bacterianas y 20 mil millones de UFC por dosis en 180 cápsulas veganas. Incorpora inulina orgánica y no contiene aditivos artificiales, lo que garantiza pureza y estabilidad. Su fórmula contribuye al equilibrio de la flora intestinal y a una digestión saludable.

Flat Belly Biotics N2 Natural Nutrition

Comprar en Amazon

Este suplemento probiótico de N2 Natural Nutrition contiene seis cepas bacterianas y extractos vegetales como garcinia, jengibre y mate. Proporciona 30 mil millones de UFC por cápsula y está formulado para favorecer la salud intestinal y el control del peso. Su formato vegano y libre de alérgenos garantiza pureza y absorción de los ingredientes activos.

Probióticos y prebióticos N2 Natural Nutrition

Comprar en Amazon

Este suplemento de N2 Natural Nutrition, de composición vegana, combina seis cepas probióticas activas y prebióticos en cápsulas de clorofila. Ofrece 40 mil millones de UFC por dosis y está libre de gluten y lactosa. Su fórmula contribuye al equilibrio de la flora intestinal y refuerza el sistema digestivo.

Probióticos intestinales AAVALABS

Comprar en Amazon

Este suplemento de AAVALABS utiliza tecnología de microencapsulación avanzada y reúne 20 cepas bacterianas, inulina y zinc en cápsulas de liberación prolongada. Proporciona 30 mil millones de UFC por dosis y está formulado sin gluten ni lactosa. Su composición está orientada a apoyar el equilibrio de la flora intestinal y el sistema inmunológico.

Gastribiota NPRO salud intestinal y equilibrio gástrico

Comprar en Amazon

NPRO Gastribiota combina nueve cepas probióticas seleccionadas con extractos de granada, aloe vera, resveratrol y vitamina C. Su fórmula vegana está diseñada para apoyar el equilibrio de la microbiota gástrica y proteger la mucosa, además de aportar defensa antioxidante. El formato de 30 cápsulas ofrece una opción avanzada para el cuidado digestivo y gástrico.

Noticias relacionadas

Olvídate del dolor de los molestos gases con estos tés e infusiones carminativas

Olvídate del dolor de los molestos gases con estos tés e infusiones carminativas

Cuida de tus articulaciones, huesos y piel con esta fórmula de colágeno marino hidrolizado

Cuida de tus articulaciones, huesos y piel con esta fórmula de colágeno marino hidrolizado

Reduce los triglicéridos, la presión arterial y el riesgo de arritmias con estas cápsulas de Omega 3

Reduce los triglicéridos, la presión arterial y el riesgo de arritmias con estas cápsulas de Omega 3

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  7. 7

    Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva
  8. 8

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    La Flotilla de ayuda a Gaza ya está rodeada de buques de la Armada israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Problemas de digestión? Hazte con uno de estos productos para el bienestar intestinal

¿Problemas de digestión? Hazte con uno de estos productos para el bienestar intestinal