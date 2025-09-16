El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

AI Generated Image

Seguridad

Protege tus objetos de valor con esta caja fuerte compacta, segura y práctica

La CDC DIGI 6.6L combina tamaño compacto, doble sistema de acceso y montaje seguro para ofrecer protección práctica y discreta de objetos de valor en casa u oficina.

Redacción De Tiendas

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:00

La seguridad en el hogar y la oficina es una prioridad creciente, y la CDC DIGI 6.6L Caja Fuerte Ignífuga Anti-Robo Electrónica surge como una solución compacta y eficaz para proteger objetos de valor como dinero, documentos o armas en efectivo. Este modelo destaca por su tamaño reducido (17 x 23 x 17 cm) y su capacidad de 6,6 litros, lo que permite instalarla fácilmente en cualquier rincón sin sacrificar espacio útil. Su diseño moderno y acabado en color negro facilita que pase desapercibida, aportando discreción y funcionalidad a partes iguales.

 

Doble seguridad

Doble seguridad

Entre sus características más relevantes se encuentra el sistema de bloqueo electrónico combinado con dos llaves de respaldo, ofreciendo así doble seguridad y acceso alternativo en caso de olvido de la contraseña o agotamiento de las pilas.

Fabricada en acero aleado, la CDC DIGI 6.6L proporciona una resistencia superior frente a intentos de manipulación, situándose un paso por delante de muchas cajas fuertes convencionales que sacrifican robustez por portabilidad. Además, la posibilidad de montaje en suelo y los pernos incluidos permiten fijarla de forma permanente, incrementando la protección frente a robos oportunistas.

La facilidad de uso y la opción de personalizar el código digital (de 3 a 8 dígitos) hacen de este modelo una opción práctica para quienes buscan una caja fuerte electrónica asequible y versátil. Su popularidad en plataformas como Amazon, donde ocupa los primeros puestos en ventas dentro de su categoría, refuerza la confianza de los usuarios en su rendimiento y fiabilidad. Así, la CDC DIGI 6.6L se posiciona como una alternativa equilibrada entre seguridad, precio y facilidad de instalación, ideal para quienes desean proteger sus pertenencias sin complicaciones.

Newsletter

CAJA FUERTE LGNIFUGA CDC DLGL

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  8. 8 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Protege tus objetos de valor con esta caja fuerte compacta, segura y práctica

Protege tus objetos de valor con esta caja fuerte compacta, segura y práctica