Rodéate de verde con el mejor césped artificial para jardines, terrazas y piscinas

Redacción De Tiendas Martes, 18 de noviembre 2025, 08:23

El césped artificial ha revolucionado la manera de disfrutar de espacios exteriores, permitiendo mantener un aspecto verde y cuidado durante todo el año. Gracias a materiales resistentes y tecnologías que simulan la textura natural, resulta sencillo transformar terrazas, jardines o balcones sin preocuparse por el riego o el corte.

No solo se trata de una solución estética, sino también práctica. El césped artificial se convierte en un aliado para quienes buscan optimizar su tiempo y reducir tareas de mantenimiento en el hogar o en espacios comerciales. La amplia gama de productos disponibles cubre desde superficies pequeñas hasta grandes extensiones, adaptándose a diferentes estilos y presupuestos.

CÉSPED ARTIFICIAL MUGAR

Con una estructura de moqueta de 7 mm de altura, el césped artificial Mugar está pensado para soportar un uso frecuente tanto en exteriores como en interiores. Su formato por metro lineal facilita cubrir superficies de cualquier tamaño, adaptándose a terrazas, bares o zonas de eventos sin complicaciones.

CÉSPED ARTIFICIAL DECORATIVO DE JARDIN202

Con una altura de 22 mm y fibras de aspecto natural, este césped artificial de Jardin202 transforma terrazas y jardines en espacios frescos y cuidados durante todo el año. El formato en rollo de 2x1 metros facilita la instalación en cualquier superficie, adaptándose tanto a zonas de paso como a rincones decorativos.

CÉSPED ARTIFICIAL DE COMERCIAL CANDELA FELPUDOS Y ALFOMBRAS

Gracias a su formato compacto, este rollo de césped artificial de 5 mm se adapta fácilmente a terrazas y balcones de cualquier tamaño. Fabricado con fibras PE y PP, presenta una textura suave y uniforme en un solo tono de verde, logrando un aspecto natural y limpio en espacios exteriores.

CÉSPED ARTIFICIAL LUCATEX IBERICA

Gracias a su aspecto realista y mezcla de tonos verdes y marrones, el césped artificial California de Lucatex Iberica aporta frescura y naturalidad a cualquier terraza o jardín. El rollo de 1x1 metro, con 20 mm de altura y alta densidad, ofrece una superficie cómoda y resistente incluso en zonas de mucho paso.

CÉSPED ARTIFICIAL PARA TERRAZA DE JARDIN202

Más que una simple moqueta, este césped artificial de Jardin202 en formato 1x5 metros aporta un toque natural y uniforme a terrazas, balcones y jardines. Sus fibras de 7 mm de altura ofrecen una superficie suave y resistente, pensada para soportar el uso diario y las inclemencias del tiempo sin perder color ni textura.

CÉSPED ARTIFICIAL TADI & IMPERIO1979 PARA EXTERIOR

Con una composición robusta y fibras de 20 mm de altura, el césped artificial Tadi & Imperio1979 destaca por su aspecto natural y textura suave. Su formato compacto de 70 x 100 cm encaja en terrazas, jardines o balcones, aportando un toque fresco y realista sin complicaciones.

CÉSPED DECORATIVO BONERVA PARA JARDÍN Y TERRAZA

El césped artificial BONERVA TERRAZA Plus es una solución práctica y estética para renovar tus espacios exteriores, combinando funcionalidad y belleza durante todo el año. Este césped sintético, disponible en rollo de 1x4 metros y con 20 mm de altura, ofrece un acabado realista y resistente. Su durabilidad frente a las condiciones climáticas garantiza una superficie siempre verde y atractiva. Además, su sencillo mantenimiento y el ahorro de agua lo convierten en una opción sostenible.

MOQUETA DE CÉSPED ARTIFICIAL TADI & IMPERIO1979

Fabricado con una mezcla de polietileno y polipropileno, este rollo de césped artificial de Tadi & Imperio1979 tiene una altura de 20 mm y un formato de 150 x 200 cm, lo que facilita su instalación en terrazas o jardines. Su color verde intenso y textura suave ofrecen una apariencia natural y agradable.

LUCATEX IBERICA CÉSPED ARTIFICIAL PARA JARDÍN

Con una estructura de 7 mm de altura y formato de 1x3 metros, Lucatex Iberica propone una solución resistente y estilizada para exteriores. El césped artificial Miami destaca por su alta densidad y facilidad de corte, lo que permite adaptarlo a diferentes espacios como jardines, terrazas o zonas junto a la piscina.

CÉSPED ARTIFICIAL YOEVU PARA EXTERIORES E INTERIORES

Con una altura de 7 mm y fabricación en polipropileno resistente, el césped artificial YOEVU transforma cualquier espacio en una superficie verde y cuidada. Su diseño en rollo de 1x25 metros permite cubrir grandes áreas, tanto en interiores como en exteriores, con un aspecto natural y homogéneo que se mantiene intacto frente al sol y la lluvia.