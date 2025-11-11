El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Juguetes

Si buscas juguetes interactivos no te pierdas estos entrañables Furbys

Juguetes Furby que responden a la voz y estimulan la imaginación, con modelos que ofrecen juegos, luces y frases en español, pero cada uno aporta su propio estilo y funciones para diferentes formas de diversión.

Redacción De Tiendas

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:55

Con más de 600 reacciones y modos de juego que responden a la voz, los nuevos Furby incluyen una amplia variedad de respuestas y actividades en comparación con los peluches tradicionales. Estos juguetes interactivos pueden hablar, cantar, incorporar luces, movimientos y realizar actividades que responden a las acciones de los usuarios. De esta manera, el Furby responde a estímulos y permite la interacción directa con los usuarios.

Los Furby ofrecen una variedad de modos, desde juegos hasta momentos de relajación. No requieren aplicaciones ni conexión a internet, enfocándose en el juego físico y la interacción directa. Cada modelo tiene características específicas que permiten diferentes tipos de interacción, como el modo de fiesta, que activa una serie de juegos y canciones. También hay modos de juego que fomentan la creatividad y la exploración.

FURBY INTERACTIVO CON MÚSICACON MÚSICA Y LUCES

Comprar en Amazon

Con más de 1.000 combinaciones posibles, DJ Furby destaca como peluche interactivo con cinco modos de juego, música personalizada y luces multicolores en la barriguita. Su activación por voz permite desbloquear juegos y canciones en español y furbish, ofreciendo una experiencia sensorial sin necesidad de aplicaciones ni conexión a internet. Compatible con otros juguetes Furby.

PELUCHE INTERACTIVO FURBY GALAXY

Comprar en Amazon

Con efectos luminosos que iluminan la oscuridad, Furby Galaxy combina sonidos, movimientos y cinco modos de voz activados por comando. Ofrece más de 600 reacciones y bailes, con ojos y orejas que brillan en distintos colores. Este peluche electrónico responde a frases, canta y puede interactuar con otros Furby, aportando una experiencia sensorial divertida y envolvente.

PELUCHE INTERACTIVO FURBY COTTON CANDY

Comprar en Amazon

Presenta un diseño animatrónico activado por voz en tonos rosa y azul, Furby Cotton Candy incorpora cinco modos de juego y más de 600 frases y canciones. Incluye quince accesorios de moda intercambiables, luces de colores y movimientos que responden a gestos y comandos, creando una experiencia interactiva envolvente. No requiere conexión a internet ni aplicaciones externas.

PELUCHE INTERACTIVO FURBY PARA JUEGOS Y DIVERSIÓN

Comprar en Amazon

Furby es un juguete interactivo con tecnología avanzada que ofrece más de 600 respuestas y modos activados por voz. Incluye luces y movimientos sincronizados, y tiene un diseño suave y colorido. Este juguete permite a los niños interactuar de manera manos libres.

PELUCHE INTERACTIVO COLOR CORAL DE FURBY

Comprar en Amazon

Con materiales suaves y un formato compacto de 6 pulgadas, el peluche interactivo Furby Coral incluye modos de juego variados y funciones como “Tell My Fortune”. Su funcionamiento sencillo permite interacción segura sin conexión a internet. El diseño en color coral y la activación por voz forman parte de sus características técnicas principales.

PELUCHE INTERACTIVO CORAL DE FURBY

Comprar en Amazon

El peluche interactivo Furby Coral tiene cinco modos activados por voz, más de 600 frases, bailes y juegos que responden a gestos y comandos. Incluye luces coloridas, movimientos sincronizados, accesorios personalizables y un formato compacto que facilita su transporte. Este producto está diseñado para ofrecer una experiencia interactiva y creativa para los usuarios.

