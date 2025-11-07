El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hogar y cocina

Consigue café de barista en casa con la cafetera de bomba Dedica De'Longhi

La cafetera de bomba Dedica De'Longhi ofrece espresso de calidad profesional en un formato compacto y elegante, adaptándose a cocinas pequeñas sin renunciar a la personalización ni al control en cada taza.

Redacción De Tiendas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:35

La cafetera de bomba Dedica De'Longhi destaca entre las máquinas de espresso compactas por su diseño estilizado de solo 15 cm de ancho, pensado para quienes buscan calidad barista sin sacrificar espacio en la cocina. Fabricada en acero inoxidable y con un peso de 4,2 kg, esta cafetera combina robustez y elegancia, integrándose fácilmente en entornos domésticos modernos. Su sistema de bomba de 15 bares de presión, junto a la tecnología Thermoblock que calienta el agua en apenas 35 segundos, permite preparar espressos intensos y aromáticos con una crema consistente, incluso en las rutinas más ajetreadas.

Uno de los puntos fuertes de la Dedica De'Longhi es su versatilidad: admite tanto café molido como monodosis ESE, adaptándose a diferentes preferencias y facilitando la experimentación en casa. El espumador de leche con rotación de 360 grados amplía las posibilidades, permitiendo crear cappuccinos y lattes con una espuma densa. Además, su depósito de agua de 1,3 litros y el sistema anti-goteo aportan comodidad en el uso diario, minimizando el mantenimiento. Estas características, junto a la opción de preparar una o dos tazas simultáneamente, la posicionan como una opción interesante para quienes valoran la personalización y el control en cada taza de café.

El espumador de leche con rotación de 360 grados amplía el abanico de bebidas, permitiendo crear cappuccinos y lattes con una espuma cremosa, aunque no dispone de sistemas automáticos avanzados como algunas máquinas de gama superior.

Otros aspectos prácticos incluyen el depósito de agua de 1,3 litros, suficiente para varios cafés antes de tener que rellenar, y el sistema anti-goteo que ayuda a mantener limpia la encimera. La posibilidad de preparar una o dos tazas simultáneamente y la función de apagado automático refuerzan su carácter funcional y seguro. En definitiva, la Dedica De'Longhi combina prestaciones profesionales en un formato doméstico, posicionándose como una opción equilibrada para quienes buscan calidad, personalización y diseño sin ocupar demasiado espacio.

CAFETERA DE BOMBA DE ACERO DE'LONGHI DEDICA EC685.M

Comprar en Amazon

