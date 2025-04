Vive los Cuartos de Final de la Champions en Movistar Plus+: Barcelona vs Borussia Dortmund y mucho más por solo 9,99 €/mes

Movistar Plus+

La máxima competición del fútbol europeo sigue su curso este próximo miércoles 9 de abril. El Estadio Olímpico Lluís Companys acoge el encuentro de ida entre el FC Barcelona y el Borussia de Dortmund, un partido de alta intensidad en el que nada está decidido de antemano.

A priori, los alemanes parten con la ventaja emocional. Vienen de golear al Friburgo (1-4). En declaraciones de su entrenador, Niko Kovač, pese a que el equipo azulgrana es siempre un rival potente, «hay una gran ocasión» de hacerse con la victoria.

Por su parte, los del conjunto que dirige el germano Hansi Flick tratan de recuperar el optimismo. Tras el empate con el Betis (1-1), a pesar de seguir en el primer puesto de LALIGA, el Barcelona prefiere tomarse las cosas con calma y confiar en el buen estado de su plantilla, que recupera entre otros a Pedri. Hay que recordar que el FC Barcelona no consigue pasar de cuartos en Champions desde el año 2019.

El Borussia Dortmund va a por todas

El director deportivo Sebastian Kehl no ha podido ser más claro en sus últimas declaraciones a la prensa especializada. «Podemos hacerles daño», afirmó con convicción cuando fue preguntado respecto a sus sensaciones de cara al enfrentamiento con los blaugranas.

El mismo espíritu competitivo demuestra también el delantero estrella del conjunto amarillo, Karim Adeyemi. El futbolista está seguro de que su equipo es «muy sólido» y de que se encuentran «en forma» para merecer la victoria este miércoles en Montjuïc.

El Barça superior sobre el papel Aunque el Borussia se las ve muy felices, el Barça cuenta con grandes activos en su plantilla para proseguir en su ascenso europeo. Las principales esperanzas están puestas en Lamine Yamal, ya consagrado entre los grandes del barcelonismo, y Lewandowski, que sigue siendo el pichichi en la competición nacional

True crime a la española: llega lo nuevo de Carles Porta

Y para los amantes de la crónica negra, Movistar Plus+ tiene preparado un menú de lujo para este mes de abril. El próximo jueves día 10 se estrena en la plataforma el último trabajo del realizador catalán Carles Porta: «La caza del solitario».

Se trata de una miniserie documental de 3 capítulos que ha requerido más de 2 años de investigación. En ella participan policías, guardias civiles, abogados y jueces para contar la historia de uno de los casos de true crime que conmocionó a la sociedad española a principios de los años 2000.

Jaime Giménez Arbe, más conocido como «El Solitario», es el personaje en el centro de la trama: un ladrón y asesino que acabó con la vida de dos guardias civiles en el año 2004, en la localidad navarra de Castejón. El director Carles Porta, famoso por su trayectoria en el mundo del true crime, elabora un thriller policial de alto voltaje con un guión repleto de giros inesperados.

Un mes lleno de fútbol y estrenos con Todos al Plus

