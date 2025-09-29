Si necesitas espacio para tu tele o monitor, no te pierdas este soporte de pared

Redacción De Tiendas Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:49 Compartir

La versatilidad y la adaptabilidad son aspectos importantes al elegir un soporte para monitor o televisor. El BONTEC Soporte TV Pared para Monitores y Televisores de LCD/LED/Plasma de 13-30 Pulgadas es una opción para quienes desean optimizar el espacio y mejorar la experiencia visual, tanto en el hogar como en entornos profesionales. Este soporte soporta hasta 15 kg y es compatible con los estándares VESA 75x75 mm y 100x100 mm, adecuado para una amplia gama de pantallas pequeñas y medianas.

El BONTEC Soporte TV Pared cuenta con un sistema de articulación ampliado que permite inclinar, girar, extender y rotar el monitor o televisor según las necesidades del usuario. Su construcción en metal resistente y diseño compacto garantizan estabilidad y durabilidad, además de facilitar el ahorro de espacio al poder retraerse a solo 50 mm de la pared. La instalación es sencilla, ya que incluye todos los accesorios necesarios, un nivel de burbuja y unas instrucciones claras, lo que lo convierte en una alternativa funcional para quienes buscan un soporte de pared fiable y flexible.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL SOPORTE BONTEC TV PARED

El BONTEC Soporte TV Pared para Monitores y Televisores de 13-30 Pulgadas incorpora un sistema de articulación ampliado que permite una libertad de movimiento superior a la de muchos soportes fijos. El brazo articulado ofrece inclinación de +/- 10°, giro de +/- 90° y rotación de 360°, facilitando ajustar el ángulo de visión para evitar reflejos o adaptarse a diferentes posiciones de uso, como el trabajo en escritorio o la visualización desde el sofá. Esta flexibilidad es útil en espacios reducidos o en habitaciones multifunción.

El soporte es compatible con los estándares VESA 75x75 mm y 100x100 mm, abarcando la mayoría de monitores y televisores pequeños y medianos. Su capacidad de carga de hasta 15 kg es adecuada para pantallas de este tamaño. La construcción en acero de alta resistencia del BONTEC proporciona durabilidad y estabilidad.

Su diseño compacto permite extenderse hasta 382 mm desde la pared y retraerse a solo 50 mm, optimizando el espacio disponible y permitiendo una integración discreta en cualquier entorno. La instalación es sencilla gracias a la inclusión de todos los accesorios necesarios, un nivel de burbuja y unas instrucciones claras. Este modelo destaca por su equilibrio entre versatilidad de movimiento, facilidad de instalación y resistencia estructural dentro de su rango de precio.

Soporte de pared para teles y monitores BONTEC

