Viste tu mesa de Navidad estas fiestas con estos manteles

Los manteles navideños presentan diseños con motivos clásicos como árboles de Navidad, copos de nieve y cuadros vichy. Están disponibles en colores rojo y verde, en tonos brillantes y oscuros, ofreciendo estilos variados para combinar con diversas decoraciones. Además de su atractivo visual, estos manteles decoran el ambiente durante las celebraciones.

Fabricados en poliéster o algodón, los manteles navideños son duraderos y fáciles de mantener. Algunos modelos incluyen tratamiento antimanchas y son impermeables.

MANTEL NAVIDEÑO CON REVERSO DE FRANELA DECOSER

Con materiales resistentes y acabados cuidados, este mantel navideño rectangular de Decoser incorpora un reverso de franela que aporta grosor y durabilidad. Su superficie impermeable y tratamiento antimanchas facilitan la limpieza, mientras el diseño festivo realza cualquier mesa. El tamaño de 140x180 cm se adapta a mesas medianas y destaca por su calidad certificada Oeko-Tex.

MANTEL DE CUADROS VICHY LAN&LAN

Con un diseño clásico de cuadros vichy en tonos rojos, este mantel rectangular de LAN&LAN combina algodón y poliéster para ofrecer una superficie resistente y ligera. La confección cuidada asegura durabilidad tanto en interior como en exterior. Su tejido facilita la limpieza y mantiene la mesa protegida, aportando un toque tradicional a cualquier ambiente festivo o cotidiano.

MANTEL NAVIDEÑO DE TSLBW

Con un tejido de poliéster resistente, este mantel navideño rectangular de TSLBW presenta colores vivos y estampados festivos como árboles, copos de nieve y flores. Su acabado antimanchas y lavable facilita el mantenimiento diario. El formato de 150 x 220 cm cubre mesas grandes, aportando un aspecto decorativo y duradero a cualquier ambiente navideño.

MANTEL ROJO ANTIMANCHAS DE SOLEIL D'OCRE

Con un diseño en rojo sólido, el mantel Soleil d'ocre Antimanchas Alix ofrece una superficie impermeable y resistente a las manchas. Fabricado en poliéster, facilita la limpieza y el secado rápido tras cada uso. Su formato rectangular de 140 x 240 cm destaca por la durabilidad del tejido y la comodidad de mantenimiento, aportando un toque elegante a la mesa.

MANTEL NAVIDEÑO DE BETESSIN CON COPOS DE NIEVE

Con un diseño festivo en tonos rojos y detalles de copos de nieve, el mantel BETESSIN de 150x180 cm está confeccionado en poliéster resistente y lavable. Su superficie decorativa aporta un aire navideño a cualquier mesa, mientras que el tejido facilita la limpieza y el mantenimiento, ofreciendo durabilidad y un acabado vistoso en celebraciones especiales.

MANTEL NAVIDEÑO ARQUIEL CON DISEÑO DE MUÑECO DE NIEVE

El mantel rectangular de Arquiel, diseñado con muñecos de nieve y árboles sobre fondo verde, tiene revestimiento impermeable, tejido antideslizante e impresión digital de alta calidad. Es fácil de limpiar y mide 140 cm por 240 cm. Su durabilidad garantiza que se mantenga en buen estado con uso frecuente.

MANTEL NAVIDEÑO CON COPOS DE NIEVE DE SOFTALKER

El mantel Softalker rectangular de 140 x 240 cm presenta un diseño de copos de nieve y muñecos de nieve, fabricado en poliéster denso, lo que lo hace duradero. Su tejido asegura que los colores rojo, blanco y verde mantengan su intensidad tras varios lavados y ofrece protección contra derrames y manchas, facilitando la limpieza.

MANTEL GEOMÉTRICO ROJO SOFTALKER

Con un diseño jacquard geométrico en color rojo, este mantel rectangular Softalker de 240 x 140 cm destaca por su tejido de poliéster resistente al agua y a las manchas. Ofrece protección eficaz frente a derrames y arañazos, mientras su acabado moderno aporta elegancia a la mesa. Se lava fácilmente y mantiene su aspecto tras cada uso.

MANTEL ROJO DE LE LINGE DE JULES

Este mantel rectangular de Le linge de Jules está confeccionado en poliéster rojo de alta calidad. Presenta un acabado antimanchas y repelente al agua. El tejido resiste lavados frecuentes sin perder color, se seca rápidamente y no requiere planchado, lo que facilita su mantenimiento y uso diario.

MANTEL DE CUADROS VICHY ROJO DE GAMUSI

Fabricado en España, el mantel rectangular GAMUSI de cuadros vichy combina 70% algodón y 30% poliéster para ofrecer un tacto suave y gran resistencia. El tratamiento antimanchas facilita la limpieza diaria y mantiene el tejido impecable. Su diseño clásico en rojo aporta un toque elegante y nostálgico, mientras la confección cuidada garantiza durabilidad y fácil mantenimiento.

