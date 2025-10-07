Fiesta de Ofertas Prime: haz tu hogar más moderno y funcional por muy poco con estas ofertas tecnológicas de Amazon

Redacción De Tiendas Martes, 7 de octubre 2025, 00:15 Compartir

Seguro que ya sabes cómo funciona la Fiesta de Ofertas Prime. Pero lo que quizás no sepas es que este año viene con unas cuantas novedades. Una de las más importantes es que Amazon acaba de presentar su nueva línea de dispositivos, que ya están rebajados. Y además, esta vez los descuentos sólo durarán 2 días.

Del martes 7 al miércoles 8 de octubre podrás encontrar ofertas exclusivas para miembros Prime. Si aún no te has suscrito, aprovecha el mes de prueba gratuito y sácale el mayor partido a este evento.

Si tenías pensado cambiar tu televisor, renovar tu smartphone o empezar a conocer las ventajas de tener un hogar domotizado, éste es el momento perfecto.

Newsletter

Ring Intercom de Amazon + Echo Pop Blanco

Ampliar

Este pack es el que necesitas para empezar a domotizar tu casa. Abre la puerta desde tu móvil sin levantarte del sofá y responde al telefonillo con el nuevo Echo Pop por sólo 55,99€. Comprándolos juntos te ahorras en total un 64%.

Amazon Echo Dot

Ampliar

La última generación del altavoz inteligente más conocido de Amazon que te permitirá tener toda tu casa conectada gracias a Alexa. Este modelo cuenta con privacidad mejorada y sonido aún más potente e inmersivo. Su precio es de 29,74€ gracias a su descuento del 54%.

Amazon Echo Spot

Ampliar

Un despertador inteligente con Alexa y personalizable para que empieces el día de la mejor manera posible. Pon tu música favorita para que te despierte cada mañana y combinalo con otros dispositivos Amazon por sólo 49,58€. Durante esta Fiesta de Ofertas Prime tiene un 48%.

Amazon Kindle Colorsoft

Ampliar

El nuevo Kindle te ofrece una pantalla de 7 pulgadas para que puedas leer con más comodidad y a todo color. Tiene una memoria de 16 GB y una luz mucho más agradable para que leas donde quieras. ¡Es resistente al agua! Su precio es de 184,99€ y su rebaja es ahora del 31%.

Echo Pop

Ampliar

Si buscas un modelo más compacto de altavoz inteligente y que, por supuesto lo podrás combinar con otros dispositivos Amazon, aprovecha este Echo Pop de última generación. Con él podrás reproducir música con un sonido sorprendente y, por ponerte un ejemplo, controlar las luces o hacer la compra. Su precio es de 26,44€ y su descuento ahora es del 52%.