De la cantante Aitana a la patinadora: Estas Nancys son el regalo ideal para niños y coleccionistas

Redacción De Tiendas Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:39 Compartir

La colección de muñecas Nancy incluye diversos estilos y temáticas, desde moda urbana hasta celebraciones tradicionales y reediciones de diseños clásicos. Cada muñeca se distingue por sus peinados y conjuntos, que incluyen trajes de comunión y atuendos como el de la muñeca «Nancy - Un día de Catrina», con un vestido de volantes, dibujos impresos, falda de tul rosa con calaveras y medias decoradas con esqueletos.

La historia de la colección Nancy comenzó en los años 60 y ha evolucionado para mantenerse relevante en el mundo del juguete. Con cada nueva adición, la colección de muñecas Nancy sigue capturando la imaginación de nuevas generaciones y manteniendo su lugar en el mundo de las muñecas.

Newsletter

NANCY YOGA CLASS MUÑECA FLEXIBLE

Ampliar

Nancy Yoga Class cuenta con 16 puntos de articulación, lo que permite movimientos versátiles y dinámicos. Incluye una pelota de fitness y una esterilla de alta calidad, proporcionando comodidad y soporte en cada sesión. Este equipo está diseñado para facilitar una amplia variedad de posturas en la práctica de yoga.

MUÑECA PATINADORA DE NANCY

Ampliar

Conoce a la muñeca Nancy, diseñada para ofrecer múltiples opciones de juego. Viste una chaqueta rosa con flecos y patines de cuatro ruedas, adecuada para juegos que involucren patinaje. Su peinado con moños altos y pendientes en forma de estrella añaden estilo. Las articulaciones versátiles permiten desarrollar la creatividad y el juego imaginativo con poses realistas.

MUÑECA AITANA ALPHAHOUSE DE NANCY

Ampliar

Inspirada por la cantante Aitana, esta muñeca Nancy destaca por su melena oscura con corte a capas y un conjunto vaquero diseñado por JC Pajares. Incluye accesorios como botas negras, pendientes de aro y una hoja de tatuajes, además de un certificado de autenticidad, ofreciendo detalles realistas que reflejan el estilo de la artista en una figura exclusiva.

MUÑECA DE COMUNIÓN DE FAMOSA

Ampliar

Muñeca Nancy de colección de 42 cm, fabricada con el molde clásico de los años 70. Incluye un vestido blanco de lino de alta calidad, con lazo lila y corona de flores. Esta muñeca vintage auténtica se entrega con certificado de autenticidad, garantizando su valor como objeto de colección.

MUÑECA AITANA DE NANCY

Ampliar

Inspirada en la cantante Aitana, esta muñeca Nancy destaca por su melena corta con flequillo y detalles auténticos como el tatuaje Alpha. El conjunto exclusivo, con top azul brillante, pantalón negro con flecos y botas, incorpora accesorios como pendientes de aro y maquillaje de ojos azul, aportando un toque realista y actual al diseño.

MUÑECA FASHION KUROMI DE NANCY

Ampliar

Nancy Fashion Kuromi es una muñeca de moda que presenta una melena bicolor y un conjunto moderno que incluye una camiseta a cuadros, una minifalda y botas altas de color rosa, además de un bolso a juego. Su diseño incorpora elementos inspirados en el universo Kuromi, lo que la hace relevante para coleccionistas y aficionados a la moda urbana.

MUÑECA UN DÍA DE CATRINA DE NANCY

Ampliar

Este vestido tradicional mexicano presenta una falda de tul ligera que permite libertad de movimiento y volantes elegantes. Las calaveras detalladas celebran la herencia cultural de México, inspiradas en el Día de los Muertos. Confeccionado con algodón, encaje y bordados coloridos, refleja la vibrante tradición artesanal mexicana y destaca por su durabilidad y comodidad.

MUÑECA URBANA HELLO KITTY DE NANCY

Ampliar

Con un estilo urbano y contemporáneo, esta muñeca Nancy Fashion Hello Kitty destaca por su melena rosa en moños altos y un conjunto moderno con camiseta negra y pantalones anchos. Incluye mochila y auriculares inalámbricos, fusionando moda y tecnología. Su diseño combina elementos actuales y detalles inspirados en Hello Kitty, aportando personalidad y atractivo visual al conjunto.

MUÑECA DISCO DE LOS AÑOS 70 NANCY

Ampliar

Nancy Colección Liceo es una muñeca de moda vintage inspirada en los años setenta. Su mono plateado de pata de elefante, confeccionado en materiales de alta calidad, y su chal blanco con efecto visón sintético son características destacadas. Además, cuenta con un peinado de media melena ondulada en marrón oscuro y un certificado de autenticidad.

MUÑECA VAQUERA DE NANCY COLECCIÓN JEAN'S

Ampliar

Nancy Colección Jean's es una muñeca de edición limitada de 42 cm de altura. Incluye un conjunto vaquero compuesto por cazadora ancha de flecos, mini falda y top blanco. Cada unidad incorpora certificado de autenticidad y numeración. Esta edición limitada destaca por sus detalles en el vestuario y la presentación exclusiva para coleccionistas.