El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Tecnología en el hogar

Alivio profesional para piernas cansadas con este dispositivo de presoterapia para casa

Edicare Presoterapia para casa ofrece una solución eficaz y cómoda para aliviar piernas cansadas y mejorar la circulación desde el hogar con tecnología profesional y uso sencillo.

Redacción De Tiendas

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:07

El Edicare Presoterapia para Casa se ha convertido en una de las soluciones más buscadas para quienes desean aliviar la sensación de piernas cansadas y mejorar la circulación sin salir de casa. Este dispositivo destaca por su tecnología de 6 válvulas de aire, que proporciona una compresión progresiva y personalizada, favoreciendo el drenaje linfático y reduciendo la hinchazón en pies y piernas. Su diseño está pensado para ofrecer resultados comparables a los equipos profesionales, pero con una interfaz sencilla y accesible para cualquier usuario.

Una de las principales ventajas del Edicare Presoterapia para Casa es su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades, desde el alivio de la fatiga tras largas jornadas de pie hasta la mejora de problemas circulatorios leves o la recuperación muscular después del ejercicio. Su uso es muy intuitivo: basta con colocar las perneras, seleccionar la presión y el tiempo deseados para comenzar una sesión de presoterapia en casa.

Además, su peso de 3,89 kg y materiales resistentes aseguran durabilidad y facilidad de manejo. En un mercado donde los dispositivos similares suelen ser complejos o de precio elevado, este modelo ofrece una combinación equilibrada de eficacia profesional y facilidad de uso a un precio competitivo.

EDICARE PRESOTERAPIA PARA CASA: VENTAJAS CLAVE

Entre las ventajas más notables destaca su tecnología de 6 válvulas de aire, que proporciona una compresión progresiva y personalizada. Esto permite un drenaje linfático más eficaz y una mejora significativa en la circulación, acercándose a resultados profesionales sin necesidad de acudir a un centro especializado.

Fácil manejo

Fácil manejo

Su fácil manejo y la posibilidad de ajustar la presión y el tiempo lo convierten en una opción accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa con este tipo de aparatos. El hecho de incluir perneras y accesorios para otras zonas amplía su versatilidad frente a modelos que solo tratan las piernas. Otro punto positivo es su peso relativamente ligero (3,89 kg) y la garantía europea que ofrece seguridad en la compra.

Newsletter

Presoterapia para casa Edicare

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

¿Aún no tienes una pistola de masaje muscular? No te pierdas esta selección

¿Aún no tienes una pistola de masaje muscular? No te pierdas esta selección

Alivia de forma rápida los dolores musculares, articulares y las cefaleas con este Bálsamo de Tigre

Alivia de forma rápida los dolores musculares, articulares y las cefaleas con este Bálsamo de Tigre

Adiós a los dolores musculares con estas pistolas de masaje

Adiós a los dolores musculares con estas pistolas de masaje

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  6. 6 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  7. 7 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  8. 8 Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo
  9. 9 Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo
  10. 10

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alivio profesional para piernas cansadas con este dispositivo de presoterapia para casa

Alivio profesional para piernas cansadas con este dispositivo de presoterapia para casa