El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Tecnología

Apple Watch Series 9, el mejor reloj de la actualidad para una experiencia de salud y conectividad sin igual

El Apple Watch Series 9 combina sensores médicos avanzados, integración total con el ecosistema Apple y un diseño elegante para ofrecer una experiencia de salud y conectividad sin igual en la muñeca.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:25

El Apple Watch Series 9 representa la última generación de relojes inteligentes de Apple, diseñado para quienes buscan un equilibrio entre tecnología avanzada y bienestar personal. Este modelo destaca por su monitorización de salud de alta precisión, gracias a sensores certificados por la FDA que permiten realizar ECG, medir la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y controlar la temperatura corporal. Además, su integración total con el ecosistema de Apple garantiza que cada dato de salud y actividad física se sincronice de forma fluida con el iPhone y otras aplicaciones compatibles.

 

Comprar en Amazon

Uno de los aspectos más innovadores del Apple Watch Series 9 es su pantalla Retina siempre activa, que ofrece una visibilidad excepcional incluso bajo luz solar directa. La incorporación del nuevo gesto "Double Tap" permite interactuar con el reloj sin tocar la pantalla, lo que facilita el uso diario y aporta comodidad en situaciones en las que las manos están ocupadas. Además, la autonomía de hasta 18 horas y la carga rápida lo convierten en una opción práctica para usuarios activos y profesionales.

No solo es un dispositivo pensado para el deporte, sino que también incluye funciones de seguridad como la detección de caídas y el acceso rápido a emergencias, reforzando su carácter como asistente integral para el día a día. El Apple Watch Series 9 se posiciona como una referencia en el segmento de smartwatches para iPhone, combinando precisión médica, conectividad avanzada y un diseño elegante que se adapta a cualquier estilo.

Newsletter

Apple Watch Series 9 [GPS] Smartwatch con Caja de Aluminio en Color Medianoche de 45 mm y Correa Loop Deportiva Color Medianoche. Monitor de entreno, App Oxígeno en Sangre, Neutro en Carbono

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  3. 3 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  5. 5 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  6. 6 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria
  7. 7 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  8. 8 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  9. 9

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  10. 10 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Apple Watch Series 9, el mejor reloj de la actualidad para una experiencia de salud y conectividad sin igual

Apple Watch Series 9, el mejor reloj de la actualidad para una experiencia de salud y conectividad sin igual