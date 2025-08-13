El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Tecnología

Descubre el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Rendimiento 5G y fotos de nivel profesional

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G combina una cámara de 200 MP, pantalla AMOLED de 120 Hz y carga rápida de 67W para ofrecer una experiencia avanzada en la gama media a un precio accesible.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:55

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G destaca en el competitivo mercado de smartphones gracias a una combinación de características que no suelen encontrarse en su rango de precio. Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y resolución 1.5K ofrece una experiencia visual nítida y fluida, ideal para quienes disfrutan de contenido multimedia y juegos exigentes. El refresco de 120 Hz añade una suavidad notable en cada desplazamiento y animación, superando a muchos modelos de la competencia que aún mantienen paneles de menor calidad.

Comprar en Amazon

En el interior, el potente procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 garantiza un rendimiento eficiente tanto en tareas cotidianas como en aplicaciones más demandantes. Junto a su impresionante cámara principal de 200 MP, este dispositivo permite capturar imágenes con un nivel de detalle sobresaliente incluso en condiciones de poca luz, situándose muy por encima de la media en su segmento. Además, la tecnología de carga rápida de 67W minimiza los tiempos de espera, permitiendo que el móvil esté listo en apenas minutos.

El diseño del Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G también merece mención especial: su acabado premium y opciones de color, como el atractivo tono morado, aportan un toque distintivo y moderno. Estas características, junto a su equilibrada relación entre prestaciones y precio, lo convierten en una opción especialmente atractiva para quienes buscan un smartphone avanzado sin renunciar a un coste accesible. SEO: Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, móvil 200MP, pantalla AMOLED 120Hz, carga rápida 67W, Snapdragon 7 Gen 2.

Newsletter

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Comprar en Amazon

Smartphone de 8+256 GB, Pantalla de 6,67" AMOLED 1.5K 120Hz, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, Triple cámara de hasta 200MP, Hypercharge 67W, Morado (Versión ES)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  2. 2 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  3. 3 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia
  4. 4 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  5. 5

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  6. 6 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  7. 7

    La ministra Elma Saiz, sobre el traslado de menores migrantes a Gijón: «No han pasado ni 24 horas y ya hemos tenido que retirar una pancarta nazi»
  8. 8 Asturias eleva la alerta, pide la ayuda de la UME y vigila los incendios de León
  9. 9 Bonnie Tyler conquista Poniente
  10. 10

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Descubre el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Rendimiento 5G y fotos de nivel profesional

Descubre el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Rendimiento 5G y fotos de nivel profesional