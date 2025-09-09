Silvia González se corona como mejor jugadora de Asturias en Avilés

La sala de prensa del polideportivo del Quirinal acogió la celebración del Trofeo Princesa de Asturias de Ajedrez 2025, organizado por la Federación de ... Ajedrez del Principado de Asturias, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal.

La competición reunió en la ciudad a seis de las mejores jugadoras de ajedrez de la región, determinando a la representante asturiana en el próximo Campeonato de España. No hubo sorpresas y la favorita Silvia González, actual medalla de oro con la selección asturiana en el nacional por autonomías, se alzó con el triunfo superando en el podio a Elisa López y Camila Venclovaite, actual campeona de Asturias en categoría sub 12.

El triple empate del segundo al cuarto lugar da idea de la igualdad y espíritu de lucha de las participantes. Así, la joven gradense Julia Larfeuil se hubo de contentar con la cuarta posición, y la quinta fue para la jugadora local Laura Peláez, que poco pudo hacer antes rivales más experimentadas en esta emocionante competición.