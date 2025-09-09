El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las participantes con el equipo técnico, el presidente de la FAPA y el concejal de Deportes de Avilés, Juan Carlos Guerrero. LVA
Ajedrez

Silvia González se corona como mejor jugadora de Asturias en Avilés

La ajedrecista gijonesa se impuso a Elisa López y Camila Venclovaite en el Trofeo Princesa de Asturias y participará en el próximo nacional

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:59

La sala de prensa del polideportivo del Quirinal acogió la celebración del Trofeo Princesa de Asturias de Ajedrez 2025, organizado por la Federación de ... Ajedrez del Principado de Asturias, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal.

