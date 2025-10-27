David Alfonso y Verónica Tabares no fallan en el 10K de Salinas

El avilesino David Alfonso y la cántabra Verónica Tabares se adjudicaron este domingo la cuarta edición de los 10K de Salinas, que, igualmente, acogía el ... Campeonato de Asturias de la distancia, en el que los títulos fueron para el propio Alfonso y Nisrine El Fadali.

La localidad castrillonense celebró un edición del récord, ya que el buen hacer de sus organizadores tuvo como resultado la presencia de 'runners' de todo el Principado, alcanzándose los 800 corredores en la línea de salida. Además, la celebración del regional también contribuyó a dar mayor realce a la prueba al contar en la carrera con un buen ramillete de destacados fondistas asturianos.

Hasta la meteorología se puso del lado de la prueba en una mañana que amanecía lluviosa y fría, pero en la que al final el sol se abrió paso y contribuyó a que aficionados y corredores disfrutasen más de la competición.

Ampliar Podio masculino, con David Alfonso en el centro. JRC Fotografía

El paseo de la playa de Salinas vivió ayer una de sus jornadas más deportivas, donde la carrera se ponía en marcha al filo de las once de la mañana, según lo previsto. David Alfonso, que debutaba en la prueba, y Verónica Tabares, que había vencido ya el pasado año y aunque salía de una lesión, partían como favoritos.

El corredor del Universidad no dejó lugar a dudas de que era el hombre a batir desde el principio de carrera. A modo de test, tomaba la delantera a sus rivales poco después de comenzar la carrera. Ninguno de sus rivales era capaz de seguirle y pronto sentenció la prueba, liderando la prueba con comodidad y con una amplia ventaja sobre sus competidores. Vencía con aparente facilidad y marcaba un tiempo en meta de 30.52, abriendo así su palmarés en esta carrera.

Lucha por el podio

Más atrás, Juan Ojanguren y Borja Martínez luchaban por el resto de cajones del podio, que en este caso también eran los del regional. El fondista del Oriente Atletismo tomaba la delantera al de La Cerezal en la primera parte de la carrera, que mantenía un ritmo más conservador. Sin embargo, Martínez no tardaba en recortar diferencias y superarle. Los últimos kilómetros se convirtieron en un cerrado duelo entre estos dos atletas: Ojanguren para tratar de hacerse con la plata y Martínez para conservarla.

Al final no hubo cambios y Martínez se hizo con la segunda plaza con 31.43 y Ojanguren concluyó tercero, con 31.50.

Ampliar Podio femenino, con Verónica Tabares en el centro. JRC Fotografía

Verónica Tabares, por su parte, conocía bien la prueba tras ser la mejor el año anterior. Esta circunstancia no cabe duda que la benefició en su lucha por el triunfo con la gallega Loreto Pacho. Ambas corredoras firmaron una gran carrera y ofrecieron un excelente espectáculo a los aficionados.

La cántabra se llevaba finalmente la victoria por diecisiete segundos, tras dar lo mejor de sí misma durante la carrera, en la que Pacho nunca dio la victoria por perdida, aunque en esta ocasión tuvo que conformarse con la segunda plaza, marcando un crono en meta de 36.37. Nisrine El Fadali estuvo acompañada en los puestos de honor del regional por Lucía Fernández y Marina Guerra.

Las pruebas de menores fueron el mejor colofón a una excelente matinal atlética.