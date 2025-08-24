El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Onís y Mariam Benkert, en el podio de la prueba. Atletismo Villaviciosa

Alejandro Onís y Mariam Benkert reinan en la carrera Tazones-Villaviciosa

El sierense y la gijonesa confirmaron los pronósticos y fueron los más rápidos en la Ruta Imperial Carlos I, que reunió a 200 corredores

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:22

El sierense Alejandro Onís (Oriente Atletismo) y la gijonesa Mariam Benkert (Universidad de Oviedo) confirmaron los pronósticos y se hicieron con la victoria absoluta en ... la Ruta Imperial Carlos I, o, lo que es lo mismo y como todos la conocen, la carrera Tazones-Villaviciosa, que ayer celebró su cuadragésima primera edición, organizada por el Club El Gaitero Atletismo Villaviciosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  4. 4 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  5. 5 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  6. 6 Sesión de pulpo, exhibición de coches clásicos y chocolatada
  7. 7

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  8. 8 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  9. 9 Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García
  10. 10 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alejandro Onís y Mariam Benkert reinan en la carrera Tazones-Villaviciosa

Alejandro Onís y Mariam Benkert reinan en la carrera Tazones-Villaviciosa