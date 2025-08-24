Alejandro Onís y Mariam Benkert reinan en la carrera Tazones-Villaviciosa

El sierense Alejandro Onís (Oriente Atletismo) y la gijonesa Mariam Benkert (Universidad de Oviedo) confirmaron los pronósticos y se hicieron con la victoria absoluta en ... la Ruta Imperial Carlos I, o, lo que es lo mismo y como todos la conocen, la carrera Tazones-Villaviciosa, que ayer celebró su cuadragésima primera edición, organizada por el Club El Gaitero Atletismo Villaviciosa.

La prueba, pese a su gran exigencia, volvió a contar con una buena participación y lograba reunir en la línea de salida a unos 200 corredores dispuestos a escribir una nueva página de esta prueba, que se ha convertido en un auténtico clásico del calendario pedestre asturiano.

Onís y Benkert eran los corredores a batir en la prueba maliaya, que comenzaba en Tazones a las once de la mañana. Los participantes se enfrentaban a la primeras rampas nada más darse la salida, que servían para seleccionar a los corredores con vistas a la victoria.

El fondista del Oriente Atletismo no tardó en demostrar que era el atleta más fuerte de la competición, en la que aspiraba a conseguir un nuevo triunfo, después haberse impuesto en las dos últimas ediciones.

Marcaba diferencias importantes con los atletas de la Cerezal Team Marco García e Iván Granda, que, en vano, trataban de seguir la estela del internacional sierense, que volvía a dar una auténtica exhibición, realizando la prueba en solitario y alcanzar la meta en la Calle del Sol (El Ancho) con un tiempo de 36.22. Se quedaba lejos del récord de la prueba, pero conseguía una clara victoria en la Ruta Imperial Carlos I.

Más atrás, el duelo por la segunda plaza entre los corredores del club rioselleno volvía a decidirse a favor de Marco García, que acreditaba un crono de 39.09, por los 39.31 de Iván Granda, que completaba el podio de la prueba, que quedaba configurado de forma idéntica a 2024.

La prueba femenina estuvo más reñida, sobre todo en la primera parte de la carrera, en la que Mariam Benkert y Jéssica López (Ciudad de Lugones) lideraban la competición. No fue hasta una vez superado el Ecuador de la prueba cuando Benkert trataba de abandonar la compañía de su rival e incrementaba el tren de carrera.

La verdinegra lograba su objetivo y conseguía cruzar la meta en primera posición, con un tiempo de 45.02. Jéssica López se hacía con la segunda plaza al concluir la carrera en 45.28. Mónica Arias (Maratón Rioja) completaba los puestos de honor con 48.16, superando Alicia González, que fue cuarta con 48.20 y que había vencido el pasado año.