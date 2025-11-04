La Atlética abre las inscripciones de la San Silvestre avilesina con 3.200 plazas

Faltan algo menos de dos meses, pero el ritmo vital de las ciudades ya marca en algunos aspectos la proximidad de la Navidad. Sobre todo, ... en la competencia por ver quién pone primero las luces en las calles. Pero también empieza a picar el gusanillo de una de las citas más emblemáticas de las fiestas navideñas, como es la disputa de la San Silvestre.

En el caso de Avilés, el pistoletazo de salida llega este miércoles, día 5 de noviembre, con la apertura de las inscripciones para la XXXVIII San Silvestre Totalenergies Avilés 2025, organizada por la Atlética Avilesina.

El plazo comienza a correr a las 12 horas a través de la plataforma 321go. En total, se ofertarán 2.500 plazas para la prueba absoluta y 700 para las minisansilvestres, manteniendo los precios de años anteriores, 8 euros en el caso de la prueba grande (desde categoría Sub-16 hasta máster) y 4 euros para las Minisansilvestres, desde categoría chupetín hasta Sub-14.

Estos precios se mantendrán hasta el 22 de diciembre a las 23.59 horas o hasta agotar los dorsales. En caso de quedar plazas libres, se ampliaría el plazo hasta el 27 de diciembre a las 20 horas, pasando a costar la inscripción 12 euros para la prueba absoluta y 7 euros para las 'mini'.

Además, la Atlética Avilesina también mantiene el recorrido de la edición del 2024. La salida de la prueba volverá a la avenida de Cervantes y seguirá hacia Severo Ochoa, Fernando Morán, Juan XXIII y Doctor Graiño, que desemboca en un primer paso por la plaza de España a través de La Cámara, para iniciar el anillo exterior por Galiana, El Carbayedo, El Quirinal, Sabugo y La Merced, donde se conecta de nuevo con la recta final de La Cámara para acabar en la plaza de España.

La San Silvestre comenzará a las 18 horas, aunque ya desde las 15 horas habrá ambiente en los alrededores de la plaza de España, donde el año pasado se recuperaron las pruebas para que disfruten los más pequeños, con notable éxito de participación en una de las citas más emblemáticas del programa festivo en Avilés.