El atletismo asturiano recupera su protagonismo

La gran familia del atletismo asturiano se reunirá esta tarde en la Casa de Cultura de Avilés para celebrar su Gala anual, en la que ... Manu Bea y Lucía Juan serán distinguidos como los mejores atletas de la campaña que está a punto de finalizar. La territorial asturiana recupera este entrañable acto después de más de diez años, en el que se citarán los más destacados de la pasada campaña y en la que los gijoneses serán los grandes protagonistas.

Manu Bea se muestra muy satisfecho por recibir este galardón. «Es el premio a una temporada en la que me han salido muchas cosas bien», aseguraa. «Que te den una distinción como esta, es un auténtico honor», hace hincapié el velocista internacional, que considera «muy bonito que este premio te lo den en un acto que se recupera después de tantos años, lo que le añade más valor al galardón».

Nadie es ajeno a que detrás de este premio hay muchas horas de trabajo. Esas horas que le llevaron a ser titular en 400 metros con el equipo nacional en la Copa de Europa, en una edición histórica en el que esta cita volvía al Estadio de Vallehermoso después de más de tres décadas: «Debutar con la Selección Española era mi gran objetivo antes de comenzar la temporada», explica el atleta, que, asimismo, afirma que «me lo planteaba sobre todo en el relevo 4x400 metros, que es más accesible, pero en la prueba individual era bastante más difícil». «Pero todo salió bien y se hizo realidad el gran sueño de mi carrera deportiva», dice.

Lucía Juan también ha despachado una gran temporada y este premio representa, a su juicio, «la materialización de todo lo que hecho esta campaña».» Ha sido la más bonita y la que más me ha gustado desde hace muchos años», afirma. «Este galardón me hace una especial ilusión porque hacía años que no se celebraba esta gala, por lo que es una doble satisfacción», añade.

Para Lucía Juan esta distinción es quizás un premio a la constancia tras algunas campañas con interminables problemas físicos que, explica, «no me permitieron tener la continuidad que he alcanzado estos dos últimos años».

Alcanzaba la internacionalidad en la Universiada y firmaba la cuarta plaza en los 800 metros en el Nacional Absoluto. «Cubrieron mis expectativas de resultados y de marca después de haber estado estancada por lesiones. Esta campaña la he finalizado muy contenta».