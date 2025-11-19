El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Atletismo

El atletismo asturiano recupera su protagonismo

Manu Bea y Lucía Juan serán reconocidos hoy en la gala anual, que se celebrará en Avilés, como los más destacados de la campaña

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:55

La gran familia del atletismo asturiano se reunirá esta tarde en la Casa de Cultura de Avilés para celebrar su Gala anual, en la que ... Manu Bea y Lucía Juan serán distinguidos como los mejores atletas de la campaña que está a punto de finalizar. La territorial asturiana recupera este entrañable acto después de más de diez años, en el que se citarán los más destacados de la pasada campaña y en la que los gijoneses serán los grandes protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

