Una de las pruebas de 'Mi primer cross' en el estadio Yago Lamela de Avilés. Pablo Nosti

El atletismo llena de valores Avilés

La carrera 'Mi primer cross' reúne a más de un centenar de niños y jóvenes promesas en el estadio Yago Lamela

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:39

Se pusieron nerviosos, miraron al cielo para espantar a la lluvia, se desearon suerte, ganaron, perdieron, hicieron podio, acabaron, se retiraron, celebraron, lloraron, se consolaron... ... Y corrieron. Mucho, todo lo que pudieron sobre un césped regado desde el cielo. Casi un centenar y medio de niños y jóvenes valores del atletismo asturiano se dieron este domingo cita en el estadio Yago Lamela de Avilés en 'Mi primer cross', una prueba icónica en el calendario, organizada por la Atlética Avilesina y que cumplía su 64 edición.

