El atletismo llena de valores Avilés
La carrera 'Mi primer cross' reúne a más de un centenar de niños y jóvenes promesas en el estadio Yago Lamela
Avilés
Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:39
Se pusieron nerviosos, miraron al cielo para espantar a la lluvia, se desearon suerte, ganaron, perdieron, hicieron podio, acabaron, se retiraron, celebraron, lloraron, se consolaron... ... Y corrieron. Mucho, todo lo que pudieron sobre un césped regado desde el cielo. Casi un centenar y medio de niños y jóvenes valores del atletismo asturiano se dieron este domingo cita en el estadio Yago Lamela de Avilés en 'Mi primer cross', una prueba icónica en el calendario, organizada por la Atlética Avilesina y que cumplía su 64 edición.
Aunque todos querían ganar, la victoria fue el ejemplo de compañerismo y superación de niños y niñas desde los 5 hasta los 13 años de edad. Para muchos de ellos era, efectivamente, su primer cross, y pudieron bautizarse en el sentimiento de un atleta en un estadio de atletismo que impone como el avilesino, alentados, además, por decenas de padres, madres, familiares y amigos desde la grada.
1 /
Casi todos los participantes –138 inscritos– completaron un recorrido de 500 metros al que, según la categoría, tuvieron que dar entre una y cuatro vueltas en una mañana que empezó siendo lluviosa, pero que después dio una tregua para disfrutar del atletismo escolar.
En el capítulo deportivo, como era de esperar la Atlética Avilesina corría en casa y ocupó buena parte de los primeros puestos, con victorias de sus atletas Emma Arias (sub-8), Claudia García (sub-10), Sergio Martínez (sub-12), y Amelie Hernández y Erik Willems en sub-14.
En sub-8 masculino el triunfo fue para el independiente Leo Reis, Ares Argüelles (Infiesto Atletismo) ganó en sub-10 masculina, y Marta Zamora (Wolves Born to Run) se llevó la victoria en sub-12 femenina.
