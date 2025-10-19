El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Nico de las Heras, con la bandera de España tras su llegada a meta. LVA
Atletismo.

El avilesino Nico de las Heras, campeón del Mundo y récord de 24 horas en máster 60

El ultrafondista de la Atlética Avilesina superó con España los 256 kilómetros y consiguió también la hazaña de clasificarse entre los dieciocho primeros en la categoría absoluta

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:23

Comenta

El martes, a las 10 de la mañana, Nicolás de las Heras (Avilés, 1964), entrará por la puerta de su farmacia como si nada. Podría ... haberlo hecho el mismo lunes, pero prefiere pasar el inicio de semana en compañía de sus hijas en Madrid. Es su único capricho después de haber finalizado el domingo a primera hora el Mundial de Atletismo de 24 horas en representación de España. Lo suyo fue otra hazaña, de esas a las que nos tiene acostumbrados y que volvió a despertar la admiración de participantes y público en la localidad francesa de Albi. «¿Cómo lo haces?», le repetían una y otra vez en la línea de meta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  4. 4 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  5. 5 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  6. 6 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  7. 7 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  8. 8 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  9. 9 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  10. 10 Condenada a siete años de cárcel una asturiana por intentar matar a su expareja en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El avilesino Nico de las Heras, campeón del Mundo y récord de 24 horas en máster 60

El avilesino Nico de las Heras, campeón del Mundo y récord de 24 horas en máster 60