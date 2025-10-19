El avilesino Nico de las Heras, campeón del Mundo y récord de 24 horas en máster 60

El martes, a las 10 de la mañana, Nicolás de las Heras (Avilés, 1964), entrará por la puerta de su farmacia como si nada. Podría ... haberlo hecho el mismo lunes, pero prefiere pasar el inicio de semana en compañía de sus hijas en Madrid. Es su único capricho después de haber finalizado el domingo a primera hora el Mundial de Atletismo de 24 horas en representación de España. Lo suyo fue otra hazaña, de esas a las que nos tiene acostumbrados y que volvió a despertar la admiración de participantes y público en la localidad francesa de Albi. «¿Cómo lo haces?», le repetían una y otra vez en la línea de meta.

En la estela de Nico de las Heras, un día entero, 24 horas, corriendo sin parar que acabó a primera hora de la mañana del domingo con el reto conseguido, o superado, porque el avilesino tuvo doble premio. Por un lado, ser campeón del Mundo de 24 horas en su categoría, máster 60, con un récord mundial que ha dejado en 256,213 kilómetros recorridos, cuando el anterior estaba en 240,790. Ahí es nada, 16 kilómetros extra para una marca que habrá que sudar mucho para superar en el futuro.

Ese premio ya vale de por sí todas las alabanzas posibles hacia De las Heras. Pero él le da la misma importancia, o quizás tenga más, a finalizar la competición con la Selección Española entre los dieciocho primeros clasificados en categoría absoluta, ya que era el participante de mayor edad. Competían doscientos en la prueba masculina, así que es fácil imaginar la gesta del atleta avilesino en una de las ciudades más emblemáticas de Francia.

«Estoy compitiendo a muy buen nivel a pesar de la edad, tenía ventaja y posibilidades porque ya había hecho en Barcelona para clasificarme en diciembre 254 kilómetros y 200 metros, el récord eran 241, así que tenía esa motivación y muchas posibilidades», aseguraba Nico de las Heras a este periódico nada más cruzar la línea de meta. En cuanto a su extraordinario puesto en categoría absoluta, añadía que «tiene valor por la edad, me felicitaba todo el mundo, que me decía que no puede ser posible».

Este Campeonato del Mundo de 24 horas fue, para el avilesino, «la carrera de más nivel de la historia, esto ha evolucionado muchísimo, me lleva al límite, porque hay gente buenísima, el recordman mundial no tomó la salida, pero había atletas del máximo nivel arriesgando, con mucha gente que se retira, aunque te queda la marca. Los que más capacidad de sufrimiento tuvieron sin problemas, que es normal en 24 horas, fueron los que llevaron le premio. De hecho, el segundo y el tercero no estaban entre los favoritos».

«Tuve problemas en el estómago, que no me dejaba comer, pero empecé a tomar caldos con pasta y en las últimas cinco horas me encontré bien»

De las Heras tiró de experiencia para «ir a otro ritmo y hacer mi carrera. El objetivo era hacer un poco más de los 254 kilómetros de Barcelona. En la Selección Española íbamos tres que llegaron a ir uno primero y cuarto, otro llegó a ir segundo, pero tuvieron problemas. Lo más fácil es que te salga algo mal en 24 horas. Yo corro más conservador, me limito a hacer mi carrera a mi manera, y me salió bien, estoy muy contento, no puedo pedir mucho más».

A pesar del éxito, las 24 horas no estuvieron exentas de algunos problemas para el atleta avilesino. «Tuve un problema del estómago, no es que me molestara, pero no me dejaba comer geles y comida normal. Empecé a tomar caldos con pasta, que hacía frío por la noche. Eso te alivia, con carbohidratos y sales. Estuve muchas horas hasta que en la parte final, en la hora diecinueve después de seis malas, que no me impedía correr pero tenía que parar porque solemos correr en marcha. Las últimas cinco horas me encontré bien, remonté puestos y corrí a ritmos más rápidos», explica.

«Ahora sólo me apetece descansar y dedicar tiempo a mi familia, igual hago algún reto solidario contra el cáncer o deportivo»

Nico de las Heras lleva desde junio preparando este Mundial, así que ahora, más que en nuevos retos de esa envergadura, piensa más en «descansar y la familia, igual algún reto solidario contra el cáncer o deportivo, pero de momento prefiero no pensar y ahora la familia, que tuve muchas horas de entreno y poco tiempo. Entrenaba seis días a la semana cantidades de kilómetros que no solemos hacer en nuestras preparaciones, pero cuando vas a un Mundial con España ponemos un plus de robar tiempo a la familia y esas cosas».

Ahora, tras un breve paso por Madrid para compartir tiempo con sus hijas, sólo piensa en «llegar al aeropuerto de Asturias el martes a primera hora, tomar un café con un amigo, y a la farmacia. Es lo mejor, porque lo otro es un 'hobby'. Es mejor no darle demasiada importancia y disfrutarlo.