Presentación del Cross Subida a la Campa, en el Ayuntamiento. S. O.
Atletismo

El Cross Subida a la Campa Torres recordará la figura de Daniel Ordóñez

La prueba fabril se celebrará el próximo lunes y desde esta edición servirá para homenajear a uno los pioneros de la carrera

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:13

El Cross Subida a la Campa Torres celebrará el próximo lunes su trigésima quinta edición. Pero no será como las anteriores, ya que siguiendo ... la prueba no estará Daniel Ordóñez, uno de los impulsores de la prueba olayista en sus orígenes, que fallecía en pasado mes de enero. Desde este curso, el cross celebrará su memorial para recordar el gran legado que dejó en la entidad fabril.

