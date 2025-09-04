El Cross Subida a la Campa Torres recordará la figura de Daniel Ordóñez

El Cross Subida a la Campa Torres celebrará el próximo lunes su trigésima quinta edición. Pero no será como las anteriores, ya que siguiendo ... la prueba no estará Daniel Ordóñez, uno de los impulsores de la prueba olayista en sus orígenes, que fallecía en pasado mes de enero. Desde este curso, el cross celebrará su memorial para recordar el gran legado que dejó en la entidad fabril.

«La carrera será muy especial esta edición por ese recuerdo tan merecido a quien la puso en marcha y fue uno de los responsables a la hora de mantener durante más de tres décadas esta cita con el deporte», señalaba Jorge Pañeda, concejal de Deportes, este jueves, durante la presentación del cross en el Ayuntamiento de Gijón,

El buen hacer del Santa Olaya como organizador se ha dejado notar también esta campaña, ya que cerraba las inscripciones de la prueba con cerca de 300 participantes, superando de largo los 231 de la pasada edición

Prueba popular

Esta es una prueba de gran exigencia, que ha mantenido su carácter popular, aunque no ha renunciado a tener entre sus participantes a fondistas de la trayectoria de Abel Antón, Martín Fiz y la propia Rocío Ríos, que se impuso en este cross hasta en ocho ocasiones

El cross mantiene su formato, por lo que se disputará sobre un trazado de unos 12 kilómetros. Arrancará en las inmediaciones del Santa Olaya y en ella los participantes coronarán el alto de la Campa Torres, desde donde regresarán de nuevo al club fabril.