El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Retirada de dorsales en el complejo deportivo de Las Mestas. ARNALDO GARCÍA
ATLETISMO

Gijón se echa a las calles para celebrar su media maratón en una edición de récord

La prueba, que reunirá a 2.500 corredores, en la salida se desarrollará por un nuevo recorrido y tendrá la meteorología como aliada

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Ha llegado uno de los grandes días del atletismo en Gijón y en Asturias. Los participantes del MBA Medio Maratón de Gijón ... Villa de Jovellanos volverán a adueñarse de las calles en la XIV edición de una prueba totalmente consolidada. Es el día que llevan esperando durante tantas semanas los 2.500 corredores que agotaron todas las plazas, incluso después de incrementar la partida de dorsales previstos inicialmente. Tomarán la salida a las cinco y media de esta tarde en la avenida de Albert Einstein, en una edición que estrena con éxito fecha en los calendarios nacional y regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  3. 3 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  4. 4

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  5. 5

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  6. 6 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  9. 9 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  10. 10

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gijón se echa a las calles para celebrar su media maratón en una edición de récord

Gijón se echa a las calles para celebrar su media maratón en una edición de récord