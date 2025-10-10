Gijón se echa a las calles para celebrar su media maratón en una edición de récord

Ha llegado uno de los grandes días del atletismo en Gijón y en Asturias. Los participantes del MBA Medio Maratón de Gijón ... Villa de Jovellanos volverán a adueñarse de las calles en la XIV edición de una prueba totalmente consolidada. Es el día que llevan esperando durante tantas semanas los 2.500 corredores que agotaron todas las plazas, incluso después de incrementar la partida de dorsales previstos inicialmente. Tomarán la salida a las cinco y media de esta tarde en la avenida de Albert Einstein, en una edición que estrena con éxito fecha en los calendarios nacional y regional.

Para un gran número de corredores la MBA Media Maratón Gijón, que organiza el Patronato Deportivo Municipal de Gijón de forma conjunta con el Club Gijón Atletismo y que cuenta con EL COMERCIO entre sus colaboradores, se ha convertido en un auténtico desafío para los atletas popules que buscarán superar sus límites y rebajar sus marcas. Otro de los atractivos de la prueba es que estará en juego el cetro regional de la distancia al tener entidad de campeonato de Asturias.

Esta media maratón promete un gran espectáculo que los aficionados volverán a seguir de cerca llenando todo el circuito, donde animarán a los corredores desde sus primeras zancadas. Además, en esta edición, la prueba vuelve a contar con un plantel de participantes que ofrecerá un gran espectáculo a los aficionados en su lucha por el triunfo, con la meta en el complejo deportivo de Las Mestas. Un destino que tendrán que alcanzar sobre el nuevo trazado que se estrena para la ocasión. Con el remozado recorrido, la organización ha intentado hacerlo más urbano, manteniendo un perfil que sigue siendo uno de los mejores de España para acreditar buenos registros.

El trazado presenta sus principales cambios en los primeros kilómetros, en los que abandona la Avenida de la Pecuaria para transitar por un improvisado circuito que discurre por La Guía y las vías Justo del Castillo y Quintana, Doctor Fleming, Piles, El Molinón y, de nuevo, Justo del Castillo y Quintana.

Las Mestas acogió ayer el prólogo de la carrera, donde muchos de los participantes acudieron para recoger su dorsal. También pudieron ver las últimas innovaciones de material en la Feria del Corredor. Los kenianos Daniel Lemayian y Purity Chepchirchir se perfilan como dos de los grandes favoritos al triunfo en la prueba gijonesa, en la que tomarán la salida avalados por tiempos de 1 horas y tres minutos y una hora doce, respectivamente.

Alejandro Onís y María Suárez aparecen como los corredores con más opciones para hacerse con el título regional.