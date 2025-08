Isabel Barreiro acaricia el podio en el Campeonato de España en Tarragona

C. SÁNCHEZ

El Campeonato de España en pista al aire libre arrancaba ayer en Tarragona. Hubo que esperar hasta casi el final de la jornada para ... que la representación asturiana estuviese cerca del podio, como hizo Isabel Barreiro en los 5.000 metros. Fue una prueba muy rápida, en la que Marta García estableció un nuevo récord del campeonato y en la que la gijonesa realizó un excelente final de carrera para finalizar en cuarta posición.

La también gijonesa Beatriz Álvarez tomó la salida en la prueba, en la que finalizó en séptima posición.

Fue una jornada en la que las semifinales de las distintas disciplinas coparon gran parte del programa. Una de esas pruebas en las que decidía el pase a la final fue la de los 400 metros. En ella tomaban parte varios asturianos, liderados por el gijonés Manu Bea.

El velocista internacional partía en la primera serie clasificatoria, repleta de los mejores marquistas de la temporada en la vuelta al anillo. Firmaba la tercera plaza, con un crono de 46.18, con lo que tuvo que esperar a la repesca por tiempos, ya que los dos primeros clasificados de cada eliminatoria alcanzan la final de forma directa. Lo consiguió y esta noche tratará de hacerse con una de las medallas en juego.

No fue el único velocista regional en esa serie, en la que también tomó la salida el especialista del Lugones Sergio Plata, que acabó sexto, con una marca de 46.97, a una centésima de su mejor registro personal. La velocista de Blimea Bárbara Camblor no tardó en saltar a la pista para cerrar el sesión matinal también en 400 metros. Concluía, igualmente, en tercera posición, con 53.71. Sin embargo, este registro no fue suficiente para ser repescada por tiempos, por lo que quedó apeada de la competición.

El ovetense Manu Palanco, asimismo, tomó parte en la eliminatoria de los 100 metros, en la que finalizó quinto, con 10.74, logrando su pase a la semifinal, en la que marcó un tiempo de 10.64, Y Javier Rosete firmó la décima posición en disciplina de lanzamiento de disco, en la realizó un mejor intento de 52,17.