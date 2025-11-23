Isabel Barreiro logra su clasificación para el Europeo en el Nacional por Clubes

El trazado burgalés de Atapuerca acogía este domingo el Campeonato de España de Cross por Clubes. Las bajas temperaturas y una adversas condiciones meteorológicas marcaron ... esta competición, en la que, además de los títulos en juego, también se fijaban los equipos españoles para el próximo Campeonato de Europa de la especialidad.

La gijonesa Isabel Barreiro ya había despachado algunas buenas actuaciones en pruebas de cross del calendario nacional, por lo que era una de las candidatas para hacerse con una de esas plazas que daban la oportunidad de tomar parte en el próximo Europeo de la especialidad.

La internacional gijonesa hizo buena su vitola de estar entre las favoritas para clasificarse para la máxima cita del cross continental y cruzaba la meta en la séptima posición, que, una vez descontadas las atletas extranjeras, concluía la carrera como la tercera atleta española en la competición. De esa forma, la corredora que milita en el Club Adidas, sellaba su pasaporte para participar en el Campeonato de Europa de la especialidad, que se disputará el próximo 14 de diciembre en Lagoa (Portugal).

De igual forma, de esa competición saldrá la formación española que participará en el Mundial, que se celebrará el 10 de enero de 2026 en Florida.

Pero esta no fue la única atleta asturiana que brilló en el trazado burgalés. El Oviedo Atletismo acudía al Nacional con una prometedora formación sub 16, encabezada por Valeria Quiroga, que ya ha había destacado esta campaña en otros Campeonatos de España.

La formación naranja derrochó ganas en la carrera y tuvo como fruto nada menos que el subcampeonato. Así las cosas, la atleta Valeria Quiroga encabezaba el equipo clasificándose en la posición 24. Daniela González (34), Noa Prieto (44) y Vega Martín (47) no hicieron más que certificar el buen momento del equipo, subiéndose al segundo cajón del podio de la competición nacional.

La mejor de su equipo

La gijonesa Beatriz Álvarez acudía al Campeonato con el equipo del Valencia, que partía como una de los mejores en el Nacional. La internacional asturiana se mostraba muy sólida durante toda la prueba, en la que finalizó en la decimonovena plaza, decimocuarta atleta española al término de la carrera. De esa manera, se convertía en una pieza fundamental para que el Valencia se colgase la medalla de bronce como mejor corredor en su formación.

Al Universidad de Oviedo, por su parte, le faltó algo de suerte, ya que la formación estudiantil sub 20 estuvo muy cerca de sumar una nueva presea para la representación asturiana, ya que finalizaba en cuarta posición, en una igualada prueba, en la que solo dos puntos les separaron del bronce y cuatro del subcampeonato.

Estuvo, igualmente, a un buen nivel Jaime Bueno, en la categoría de sub 23, en la que firmaba una excelente séptima posición. El avilesino David Alfonso también cuajaba una buen carrera en la prueba absoluta, en la que concluía la carrera en la vigésima tercera posición.