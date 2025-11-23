El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al Sporting se le terminan las excusas
Isabel Barreiro, a la derecha, este domingo, en Atapuerca. Lalo
Atletismo

Isabel Barreiro logra su clasificación para el Europeo en el Nacional por Clubes

La gijonesa fue la tercera española en la línea de meta en una jornada en la que el Oviedo logró la plata en sub 16 femenino y Beatriz Álvarez el bronce con el Valencia

César Sánchez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:09

Comenta

El trazado burgalés de Atapuerca acogía este domingo el Campeonato de España de Cross por Clubes. Las bajas temperaturas y una adversas condiciones meteorológicas marcaron ... esta competición, en la que, además de los títulos en juego, también se fijaban los equipos españoles para el próximo Campeonato de Europa de la especialidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  3. 3 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  4. 4 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  5. 5 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilso, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  6. 6 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  7. 7 La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»
  8. 8

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  9. 9 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  10. 10 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Isabel Barreiro logra su clasificación para el Europeo en el Nacional por Clubes

Isabel Barreiro logra su clasificación para el Europeo en el Nacional por Clubes