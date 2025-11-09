Jonatan Arobes y Maritxhell Nava vencen en el Trail de Siero

Jonatan Arobes y Maritxhell Nava se adjudicación el triunfo en la prueba larga del Trail de Siero, que celebró su tercera edición. Manu ... Cembranos y Cristina Ardisana fueron los mejores en la carrera corta.

La prueba sierense celebró una edición de récord, al alcanzar cerca de 700 corredores, que tomaban la salida en las inmediaciones de la plaza del mercado de Pola.

El desafío en la prueba 'reina' era alcanzar el alto de la Loma, después de superar un desnivel de mil metros, para regresar después a Siero y completar los 25 kilómetros de que contaba la carrera.

El cántabro Jonatan Arobes no tardó en mostrarse muy activo y en probar las fuerzas se sus rivales. Conocedor de su buen momento de forma, mostró desde es el inicio que era corredor más sólido de la jornada, como refleja el hecho de que al paso por el ecuador de la prueba aventajase a Andrés González, que marchaba segundo, en más de tres minutos y medio. Arobes no levantó el pie durante el resto del recorrido para conseguir el triunfo con un tiempo de 1h44.16.

Andrés González finalizó segundo con 1h51.33, clasificándose por delante Alejandro Cortina, que se hizo con la tercera plaza con 1h53.39.

Maritxhell Nava, por su parte, también dominó con claridad la prueba femenina, para conseguir el triunfo con un crono de 2h16.19. Patricia Fernández firmó una buena carrera y, de menos a más, concluyó segunda con 2h18.51. Cristina Postigo estuvo cerca de su rival y finalizó tercera con 2h18.57.

Iván Villanueva y Alberto Pérez, en categoría masculina; y Ana Parajón y Patricia León, en la femenina, y Xuan Calderón y Sonia Menéndez, en la mixta, fueron los vencedores de la tercera edición del Trail de Siero en la modalidad de relevos.

Manu Cembranos se hizo con la victoria en la prueba corta, que constó de un recorrido de 11,5 kilómetros y 600 metros de desnivel acumulado, con un tiempo de 43,45. Sergio Garrido alcanzó la segunda plaza con 43.56 y Jorge Rubia completó el podio con 45.30.

Cristina Ardisana impuso su ley en categoría femenina con una marca de 51.42. Celia Marín concluyó segunda, al acreditar un tiempo de 54,25 y el último cajón del podio fue para Marta Reyes con 54.47.