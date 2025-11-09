El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Instante de la salida en el centro de Pola de Siero. E. C.
Carreras de montaña

Jonatan Arobes y Maritxhell Nava vencen en el Trail de Siero

Fueron los más rápidos en la tercera edición de la competición que batió su récord de participación con cerca de 700 deportistas

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

Jonatan Arobes y Maritxhell Nava se adjudicación el triunfo en la prueba larga del Trail de Siero, que celebró su tercera edición. Manu ... Cembranos y Cristina Ardisana fueron los mejores en la carrera corta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  2. 2 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  5. 5 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  6. 6 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  7. 7 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  8. 8 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10

    Pasionaria vuelve a Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jonatan Arobes y Maritxhell Nava vencen en el Trail de Siero

Jonatan Arobes y Maritxhell Nava vencen en el Trail de Siero