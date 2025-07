Pablo Jeremías se cuelga la plata en el Nacional Sub 20

César Sánchez Tessier Gijón Sábado, 26 de julio 2025, 23:31 Comenta Compartir

El Campeonato de España Sub 20 en pista arrancaba este sábado en Villafranca de los Barros (Badajoz). No tardaba en llegar la primera medalla para ... la representación del Principado, que está integrada por quince atletas, ya que el grupista Pablo Jeremías se colgaba la plata en lanzamiento de disco. El gijonés partía entre los favoritos para subir al podio y, como es habitual en él, dio lo mejor de sí mismo en una competición en la que realizó su mejor intento en el último tiro, en el que lanzó el artefacto hasta 53,08 metros. No obstante no fue suficiente para superar al sevillano Miguel Capdepont, que vencía con 57,07 metros, teniendo que contentarse con el subcampeonato.

Esta puede que puede que no sea la única medalla para Jeremías, que este domingo en la clausura aspira a acumular otra presea en la prueba de peso. Como suele suceder en estos campeonatos, la primera jornada está destinada a las fases previas de las distintas pruebas. En ellas hubo varios asturianos que lograron su clasificación para estar hoy en las finales y en la lucha por las medallas. Los 400 metros vallas tendrán en esas finales al gijonés Diego Suárez Dickson y a la sierense Silvia Plata, que estuvieron entre los mejores en sus semifinales, en las que marcaron tiempos de 53.21 y 1.01.99. La ovetense Candela Angulo también aspira a estar entre las mejores en la final de 400 metros tras ser la más rápida en su serie clasificatoria, en la que marcó un crono de 55.24. Andrea García, por su parte, acreditaba su mejor registro personal en 100 metros vallas (14.67), con el que se sellaba su billete para la siente ronda. La prueba de los 3.000 metros cerraba la jornada con la participación de Abel Rodríguez e Ibrahim Morala. El primero partía con la segunda mejor marca de los participantes y lo hacía entre los favoritos. Sin embargo, se quedó a un paso del podio y acabó cuarto, con una marca de 8.46.80. Por su parte, Ibrahim Morala finalizó la prueba en la decimocuarta posición, con 8.57.19.

Temas

Atletismo