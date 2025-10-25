Tranchand e Iragoyen destrozan el crono de la Sobrescobio Redes Trail

Este sábado tocaba celebrar la décima edición del EdP Sobrescobio Redes Trail. Y se hizo por todo lo alto con las victorias en la ... Skyrace del campeón mundial, el francés Frederic Tranchand, y la vasca Naiara Irigoyen, que no se conformaron con transitar por el Parque de Redes para lograr el triunfo, sino que pulverizaron las mejores marcas de la prueba, última parada del circuito Merrell Skyrunner World Series.

Más de medio millar de participantes tomaban la salida para recorrer los 32,3 kilómetros, con un desnivel de 2.100 metros, sobre un circuito que se encontraba en mejor estado que el pasado curso.

Manuel Merillas, que acompañó a Tranchand en el segundo cajón del Mundial, había avisado que no se iba a dejar nada y que saldría a luchar por la victoria. Así lo hizo desde la salida, marcando un exigente ritmo que solo pudo seguir el fondista galo. Ambos se sucedía en el liderato de la prueba, que no tardó en apuntar a récord por su trepidante tren de carrera. Pero Merillas tenía mayor protagonismo. Sin embargo, en la subida al Fresnu, en el kilómetro 20, Tranchand lanzaba un ataque al que Merillas no pudo responder. Desde ese momento, el corredor francés incrementó su ventaja, logrando el triunfo con 2h40.38, rebajando el récord en casi diez minutos.

Merillas pagaba el esfuerzo inicial y finalizaba tercero (2h49.04) tras ser superado en los últimos kilómetros por Alain Santamaría, que concluyó segundo (2h46.34).

Naiara Irigoyen, por su parte, dominó la prueba femenina con claridad y ya en el Cogollu (kilómetro 15) alcanzaba una ventaja de casi cuatro minutos sobre Patricia Pineda, que marchaba segunda.

Irigoyen, finalmente, lograba una brillante victoria, rebajando también el récord de la carrera hasta 3h23.06. Patricia Pineda concluía segunda (3h30.28) y la asturiana Greta García, ganadora en 2023, lo hizo en tercera posición (3h32.55).