El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista
Frederic Tranchand, campeón del mundo, en una de las duras ascensiones. Antton Guarsti
Carreras de montaña

Tranchand e Iragoyen destrozan el crono de la Sobrescobio Redes Trail

El campeón mundial francés y la vasca se imponen en el EdP Sobrescobio Redes Trail, en el que pulverizan los récords de la carrera

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:12

Este sábado tocaba celebrar la décima edición del EdP Sobrescobio Redes Trail. Y se hizo por todo lo alto con las victorias en la ... Skyrace del campeón mundial, el francés Frederic Tranchand, y la vasca Naiara Irigoyen, que no se conformaron con transitar por el Parque de Redes para lograr el triunfo, sino que pulverizaron las mejores marcas de la prueba, última parada del circuito Merrell Skyrunner World Series.

