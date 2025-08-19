El 3x3 de baloncesto de verano se tiñe de color gijonés

Traca final en el Centro Niemeyer de Avilés con la disputa de la cuarta y última etapa del Tour 3x3 de Verano FBPA 2025. 170 ... equipos participantes y más de 650 jugadores disputaron más de 300 partidos entre el viernes y el domingo, en el que fue el colofón final del torneo, el cual quedó marcado de un claro color gijonés, con un doblete de éxitos tanto en categoría masculina como femenina.

En lo que a chicos se refiere, 'La Oca Remix' volvió a vencer en Avilés otra etapa del Tour, cosechando las victorias en Gijón, Luanco y Avilés, quedando únicamente la de Luarca en el tintero, etapa en la que no participaron. Es decir, todo partido que disputaron este verano se saldó con victoria y esa actuación bien que vale un título de campeón para Olay Iglesias, Diego Cuetos, 'Joserra' Torres, Marco Pascali y Daniel Gómez. La final en Avilés la disputaron contra los subcampeones de 'Pancho Panza', equipo que de haberles vencido habría llegado con una mínima opción para el 3x3 puntuable de Llanera. Pero no fue así.

En femenino, con mayor ventaja, incluso, se presentó en Avilés el equipo de 'Todo al Negro', que afianzó su liderato y consecución matemática del título de campeonas, alcanzando la ronda de semifinales (donde cayeron frente a 'Mochales se Casa', vencedoras en Avilés) en la última etapa del Tour 3x3 de verano FBPA 2025. Así, Marta Frechilla, Rebeca Díaz, María Suárez, Elisa Álvarez y Alicia Ferrer renuevan su condición de campeonas de los últimos años, y se consolidan como las grandes referentes asturianas en la especialidad de los 3x3 de verano.