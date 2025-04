El Alimerka se exhibe y acaricia la permanencia

El Alimerka Oviedo Baloncesto quiso brindar este miércoles una de esas grandes noches que durante tantos años ha firmado en el Polideportivo de Pumarin. ... A pocos partidos de hacer la mudanza hacia el Palacio de los Deportes, los jugadores de Javi Rodríguez realizaron una ofrenda baloncestista de muy alto nivel a sus fieles, para, de un plumazo, llevarse una incontestable victoria ante el Real Valladolid y acariciar la permanencia una temporada más en la segunda división del baloncesto nacional. Para ello, una concentración e intensidad muy superiores a la de su rival, bien regadas de un gran acierto desde el triple, hicieron poner minuto a minuto pies en polvorosa a los locales para acabar imponiéndose sin oposición por un resultado de 105-69.

La primera posesión del Alimerka Oviedo se traducía en un triple de Francisco Amarante (3-2). Primera ventaja que hacía prever algo diferente a lo acontecido en otras ocasiones. A nadie se le escapa que esos inicios de partidos han sido un talón de Aquiles a lo largo de esta temporada. Una situación que el equipo de Javi Rodríguez estuvo dispuesto a revertir en la noche del miércoles y así lo hizo. Tras un intercambio en los primeros minutos, traspasado el Ecuador del primer cuarto comenzó el idilio con el triple de los locales, con dos dianas consecutivas desde más allá del 6,75 de Valinotti, uno de los grandes protagonistas del encuentro (20-11). Ventaja de nueve puntos que con mucha solidez se mantuvo hasta el final del primer periodo (28-19).

Guión no muy diferente el que arrojó el partido en el segundo cuarto. Quizá como mayor anomalía con respecto al anterior fue la menor anotación y la incipiente pujanza y mejora en defensa de los dos equipos. No obstante, el Alimerka Oviedo seguía con su romance en el lanzamiento exterior y usó esa bala para seguir incrementando la diferencia minuto a minuto frente a un Real Valladolid que no se encontró en absoluto cómodo en ataque durante toda la primera mitad. Cedían en rebotes, pérdidas de balón y juego predecible, que no jugaban a favor de sus intereses. 48-33 al descanso y sensación de partido bajo control. Hasta diez triples convirtió el OCB durante los primeros dos cuartos y cuatro de ellos con sello argentino y firma de Joaquín Valinotti. Por contra, un solitario triple de siete intentos amparaba el casillero de un Valladolid huérfano de acierto.

Un rival incompareciente

A la vuelta de vestuarios cabía la duda de si el Real Valladolid sería capaz de meterse en el partido o si, por el contrario, el Alimerka Oviedo mantendría su sólido dominio, imponiéndose esta segunda premisa. Pronto se disipó cualquier duda y el partido quedó ya a beneficio de inventario, alargándose, casi sin oposición, la diferencia hasta una cifra más que abultada ante un rival casi incompareciente en la segunda mitad. Finalizaba 72-47 el tercer cuarto y concluiría 105-69 al sonar la bocina final. Nweke, Valinotti, Verplancken y Lobaco abanderaron el ataque de un Alimerka Oviedo excelso a lo largo de todo el partido.

Con esta contudente victoria, el Alimerka Oviedo Baloncesto sella virtualmente la permanencia colocándose con doce victorias y con dos victorias de margen y algún 'basketaverage' sobre los equipos que se hallan más cerca de la quema: el propio Real Valladolid, el Grupo Alega y el Hestia Menorca, todos con 10 victorias. Precisamente, el propio equipo menorquín será el próximo rival del Alimerka Oviedo el próximo domingo, de nuevo en Pumarín, cuando muy posiblemente ya se podrá certificar al 100% la permanencia. Mientras, el Silbö San Pablo lograba el ascenso a la ACB al primer asalto al derrotar al Flexicar Fuenlabrada en el Coliseum.