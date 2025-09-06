El Alimerka Oviedo ilusiona en su estreno en el Palacio

Comienzo de una nueva era para el Alimerka Oviedo Baloncesto. Durante muchos años el traslado al Palacio de los Deportes fue un sueño y en ... la tarde de ayer se transformó en una realidad con las canastas, al fin, como protagonistas de la mano de los jugadores de un equipo carbayón que superó, para delirio del público, a todo un equipo ACBcomo el San Pablo Burgos (93-77). Entre dichas canastas, la simbólica inaugural convertida por un Fede Copes que en el primer ataque del partido se llevó el oficioso honor de subir los primeros puntos al luminoso del remozado pabellón ovetense.

Las grandes citas precisan de grandes rivales, y el estreno del Palacio contó con la presencia de un equipo ACB como el San Pablo Burgos, que trató de imponer la categoría con mucho ataque y sin mucho endurecimiento en el primer cuarto (22-27). En ataque, para el OCB, Francis Nwaokorie se destapaba como un certero triplista, pese a su posición de interior, mientras que un luchador y entregado por la causa Alonso Fauré cargaba el rebote con mucha fuerza en tareas defensivas.

Con el afán de frenar tal caudal anotador, las defensas se pusieron las pilas en el segundo acto, diezmando los registros anotadores de ambos bandos y viendo cómo la canasta final de Robert Cosialls llevaba el partido en tablas a vestuarios (42-42), tuteándose entre sí el equipo de Primera FEB y el de ACB.

Sin embargo, el gran festín solo se entendería en todo su esplendor dejando la victoria en casa y a por ella fue el Alimerka Oviedo Baloncesto en la segunda mitad, subiendo líneas en defensa y manteniendo su sólido nivel ofensivo, situación que dejaría 'grogui' por minutos al equipo burgalés, sin respuesta, y construyendo una diferencia cercana a los diez puntos, que sería insalvable en lo que restaba de partido (65-56).

De hecho, no solo fue insalvable, sino que hasta el final no levantarían el pie del acelerador los de Javi Rodríguez, que se gustaban, con un último cuarto excelso en anotación. Desde la suma del colectivo amarraban un encuentro al que pondrían la rúbrica definitiva con el triple final de Hermansson que dejaba un triunfo para la historia (93-77).

Una victoria que deja cosas muy positivas, muy buenos detalles y una imagen de equipo luchador que, aún estando en rodaje, ya es capaz de encandilar en su nuevo feudo.