El Alimerka Oviedo Baloncesto se impuso a todo un equipo de ACB. Pablo Nosti
Baloncesto

El Alimerka Oviedo ilusiona en su estreno en el Palacio

El equipo de Javi Rodríguez se deshacedel San Pablo Burgos, de ACB, en su debut en el su nuevo pabellón

Alfonso Alonso

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:48

Comienzo de una nueva era para el Alimerka Oviedo Baloncesto. Durante muchos años el traslado al Palacio de los Deportes fue un sueño y en ... la tarde de ayer se transformó en una realidad con las canastas, al fin, como protagonistas de la mano de los jugadores de un equipo carbayón que superó, para delirio del público, a todo un equipo ACBcomo el San Pablo Burgos (93-77). Entre dichas canastas, la simbólica inaugural convertida por un Fede Copes que en el primer ataque del partido se llevó el oficioso honor de subir los primeros puntos al luminoso del remozado pabellón ovetense.

