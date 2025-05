Aún perdura la resaca gloriosa en el baloncesto gijonés por el espectacular ascenso que el Círculo Gijón Noega Baloncesto conquistó este domingo en la ... Fase de Ascenso a Segunda FEB, categoría a la que salta tratando de devolver poco a poco a Gijón a un lugar baloncestista al menos cercano al que atesoraba justo ahora hace tres décadas. Recién ascendido y con la sonrisa todavía en la boca, Carlos Rodellar, presidente del Círculo Gijón, conversa con EL COMERCIO, frente a frente, para hablar del presente, pero, sobre todo, para dibujar el futuro más inminente del club.

–¿Cómo se vive el día después de la euforia?

–Decía Nacho Galán que el sábado, a las once de la noche, tras la derrota frente a Molina, nadie daba un duro por sus jugadores. ¿Usted lo daba?

«Ahora toca celebrarlo más en frío. Estoy esperando por la barbacoa que tenemos apalabrada»

–Yo, sinceramente, sí, porque conozco muy bien a los chicos. La primera reacción el sábado fue la de derrumbarse y pensar 'nos vamos para casa'. Pero, una vez en el vestuario, ya se empezó a trabajar en levantar los ánimos. Las personas claves fueron Samu Barros y Nacho Galán, que hicieron recuperarse al equipo y salir con el chip cambiado ya del propio Palacio de los Deportes.

–¿Y el domingo sufrió mucho?

–He sido jugador y he sido entrenador, por lo que no puedo no sufrir (risas). Exteriorizo ser una persona muy tranquila, pero sí que reconozco que el nerviosismo y la procesión va por dentro.

–Contaron con un público entregado para la causa…

–El Palacio parecía una pista griega o turca… Era ensordecedor sobre todo cuando nos ayudaban a defender. Eso sí, unido a la educación suprema de nuestro público, al cual, el domingo se les pidió, por seguridad, no invadir la pista con el ascenso. Lo respetaron escrupulosamente. Luego nos esperaron y pudimos abrazarnos y recibir su cariño incondicional.

–¿Qué cifras de afluencia manejan de sus partidos?

–No son números exactos porque combinamos un sistema de QR por los abonos y también el de venta directa en taquilla, pero la estimación de público en nuestros encuentros rondó entre las 1.300 y las 1.400 personas, con un pico de cerca de 1.700.

–Póngale una nota al trabajo de organización del evento.

–No existe nota que refleje el trabajo impresionante y la implicación del staff, directiva, trabajadores del Patronato... Nos hemos tirado en el Palacio desde las ocho de la mañana a las once de la noche tres días seguidos y el domingo, hasta las seis de la tarde. Y ni una mala cara, sin exigencias, sin quejas… Y esto crea muy buenas bases para el futuro.

–El impacto mediático ha sido auténticamente destacado.

–Quiero agradecer a EL COMERCIO el seguimiento que se nos dio. Abrir el periódico y verte a doble página, salir en portada en noticias digitales… No hay palabras. Ahora que hemos subido, esperamos mantener ese escaparate (risas).

–¿Ha terminado de contestar a todas las felicitaciones?

–Aún no. El teléfono sigue sonando. Las llamadas las voy devolviendo y el WhatsApp lo contesto poco a poco.

–¿Alguna felicitación especial?

–Hemos recibido felicitaciones del Patronato, de la Federación Española... Se ha elogiado la organización, el streaming... Pero, si tengo que quedarme con una, me quedo con la felicitación de Alexis, el delegado del CB Aridane. Me fastidia que ellos no hayan podido ascender y haberlo hecho ante ellos, pero es un profesional donde los haya y me ha mandado un mensaje que 'chapeau'. Les deseo todo lo mejor.

–¿Se consolidan como el referente del baloncesto en Gijón?

–Por supuesto. Yo creo que, sin desmerecer a nadie, que, al menos a nivel de repercusión y de seguimiento, junto evidentemente a la categoría, ahora mismo el referente de baloncesto de la ciudad es el Círculo Gijón.

–La Segunda FEB nada que ver con Tercera FEB en lo económico.

–Ambas categorías no son comparables. Voy a luchar por multiplicar el presupuesto del equipo por cinco y, aun así, es un presupuesto ajustado para competir. No ficharemos diez jugadores a golpe de talonario, pues los sueldos de muchos se van ya a cuatro cifras, pero, evidentemente, el salto de categoría obliga a reforzarse y quiero hacer un equipo competitivo.