Chus Mateo, en un partido del Real Madrid EP

Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto

El entrenador madrileño de 56 años reemplazará a Sergio Scariolo al frente del equipo nacional

C.P.S.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:31

Chus Mateo será el nuevo seleccionador español de baloncesto. El entrenador (Madrid, 1969), que dejó de entrenar al Real Madrid el pasado mes de junio, es el técnico elegido por la FEB para sustituir a Sergio Scariolo -el italiano se marchó después de caer en la fase de grupos del último Eurobasket- al frente del equipo nacional.

Mateo firma hasta el año 2029 y será presentado mañana a partir de las 12h por la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, en el museo del organismo en la localidad madrileña de Alcobendas.

El nuevo seleccionador se encontraba actualmente sin equipo tras poner fin a un periodo de tres años al frente del Real Madrid, con el que ganó seis títulos: una Euroliga, dos ligas, dos supercopas de España y una Copa del Rey.

Además, Chus ya sabe lo que es trabajar en el equipo nacional. Lo hizo a las órdenes de Scariolo en 2009. Una de las razones que más peso han tenido para que la FEB se decante finalmente por él después de unos días de deliberación y como opción preferida frente a las otras candidaturas al cargo de Pablo Laso, Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau.

