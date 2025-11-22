Del Draft de la NBA a la conquista de los aros del Palacio

Inicio tardío en el baloncesto, descubrimiento por redes sociales y coqueteo con la NBA. Esas son algunas de las palabras que definen a Imru Duke ( ... Trinidad y Tobago, 1999), flamante último fichaje del Círculo Gijón Noega Baloncesto.

El gigante trinitense (211 centímetros) ya rondaba la mayoría de edad cuando comenzó la práctica del baloncesto y fue a través de unos vídeos en Twitter cuando su agente se dio cuenta que ante sí tenía un diamante por pulir. De tal dureza y pureza que casi recala de forma fulgurante en la NBA, inscribiéndose en el Draft en época de pandemia. Sin embargo, no cristalizó su llegada a la mejor Liga del mundo, pero sí las ganas de afrontar los retos que se le pusiesen por delante, ya sea desembarcando en España o haciendo sus pinitos en la Liga lituana. Los kilómetros nunca fueron un obstáculo para Duke, quien, de hecho, antes de recalar en Gijón, estuvo en China participando en una gira con un equipo de exhibición.

«Un todoterreno»

Un auténtico nómada del mundo de la canasta que ve en Gijón y en el Círculo «un nuevo reto y una nueva oportunidad», pero que tampoco rehúsa la opción de que su nuevo destino «sea un hogar en el que poder estar muchos años», al que ofrecerá «de todo» al definirse como un jugador «todoterreno». Un jugador capaz de dominar el aro, el rebote o de defender prácticamente a cualquier jugador, como también reconoce su entrenador.

Y es que, para su técnico, Nacho Galán, el trinitense «es el jugador que necesitábamos», haciendo alusión, al igual que el propio jugador, a la polivalencia de su nuevo fichaje, del que ya valora muy positivamente «su esfuerzo por integrarse lo antes posible en los sistemas de juego y a la fórmula del trabajo del equipo», haciéndolo, además, con el convencimiento de que «nos dará muchas satisfacciones durante la temporada».

La primera de ellas, precisamente, podría ser este domingo frente a Coto Córdoba CB (Palacio de Vistalegre, 18 horas), líder incuestionable e imbatido de la competición al que los gijoneses buscarán poner en jaque, empujados por el chute de moral inyectado por la última victoria frente a Clavijo. «Las derrotas te enseñan, pero las victorias te ayudan», sentencia Nacho Galán.