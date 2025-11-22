El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El último fichaje del Círculo, Imru Duje, juega con un balón durante un entrenamiento ya en Gijón. Arnaldo García
Baloncesto | Segunda FEB

Del Draft de la NBA a la conquista de los aros del Palacio

El Círculo Gijón Baloncesto desafía a domicilio al líder Córdoba con su nuevo fichaje, Imru Duke, protagonista de una particular intrahistoria

Alfonso Alonso

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:37

Inicio tardío en el baloncesto, descubrimiento por redes sociales y coqueteo con la NBA. Esas son algunas de las palabras que definen a Imru Duke ( ... Trinidad y Tobago, 1999), flamante último fichaje del Círculo Gijón Noega Baloncesto.

