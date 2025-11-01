Los errores castigan al Alimerka Oviedo

Un inicio titubeante de partido no fue obstáculo para que el Alimerka Oviedo se repusiera del mismo y llevado en volandas por si público, ... fuese reduciendo las diferencias rivales, permaneciendo al acecho durante muchos minutos e incluso poniéndose por delante en el último cuarto. Sin embargo, en este tramo final, malas decisiones y ejecuciones, privaron de la victoria a los carbayones frente a un Monbus Obradoiro muy constante durante los cuarenta minutos de partido, que no mostró muchas debilidades y que puso el punto de calidad necesario para afianzar su victoria en los compases finales del choque.

Alimerka Oviedo Townes (13), Parham II (17), Shelist (7), Cosialls (8), Lobaco (12) -quinteto inicial- Faure (3), Duscak (6), Hermanson (4), Nwaokorie (5) y Arias (-). 75 - 79 Mombus Obradoiro Dos Anjos (10), Westermann (12), Barrueta (10), Barcello (9), Galán (11) -quinteto inicial- Anderson (0), Grela (-), De Sousa (8), Kravic (9), Etxeguren (-), Quintela (2) y Lundvquist (8).

Dos estilos muy distintos de juego se dieron cita en Pumarín en un partido duro y largo, como se presumía, que comenzó con un importante revés para los intereses carbayones en forma de un 0-10 rival de salida, motivado por la corta energía local en ese momento y el acierto visitante.

Desde ese momento, comenzó un tira y afloja de muchos minutos en el que la exigencia fue máxima para ir diezmando la ventaja gallega labrada de inicio ( 27-20 fin 1Q).

Los ovetenses fueron encontrando momentos de buena calidad y defensivamente fueron desempeñando un buen trabajo que ya no daba tantas facilidades al equipo visitante, dejando en tan solo trece puntos la ofensiva gallega en el segundo cuarto y dejando la contienda más que igualada de cara a la segunda mitad (37-40, fin 1Q).

La travesía por el desierto hasta la remontada continúo en el tercer cuarto, periodo que también fue de signo local. Se recortaba paulatinamente, mientras los visitantes acusaban desacierto en la toma de decisiones y esporádicas desconexiones ofensivas.

Por su parte, Parham II sumaba de dos en dos para aproximar al Alimerka Oviedo al mando del partido, firmando una estadística inusual en el choque con un 6/6 T2 y un excesivo lastre de 0/7 T3 que quizá, en otro contexto, habría cambiado el signo del partido (57-58 Fin 3Q). Precisamente, el triple fue un lunar durante todo el encuentro (8/37), bien compensando con un excelente 17/19 en tiros libres.

Ya en el último parcial, un discreto Hermanson a lo largo del partido, materializaba una canasta que simbolizaba treinta minutos después la remontada (59-58), abocándose el partido a una alternancia final que conduciría a su resolución en los minutos finales.

Aquí, los pequeños detalles serían los jueces del partido y en este cuarto decisivo los errores, alguno infantil en palabras de su entrenador. Cabeza fría, decisiones adecuadas, buena involucración en el rebote y correr, esas premisas colocaban en buena disposición al Monbus Obradoiro, mientras que

El Alimerka Oviedo Baloncestoi acababa tirando muchos tiros que el rival quiso, sin estar brillantes en la ejecución, tampoco en el pase, ni buscando el mejor tiro.

Estos fallos y esta precipitación le costaron demasiado caro ante un bloque gallego con jugadores de mucha calidad que infringieron un duro castigo final a la escuadra ovetense. La intensidad era la misma, pero ese mayor toque de calidad desequilibró la contienda hacia el signo visitante (75-79) ante la frustración de un Alimerka Oviedo que peleó hasta el final.