Alejandro Galán intenta taponar el lanzamiento del local Shelist.

Alejandro Galán intenta taponar el lanzamiento del local Shelist.

Los errores castigan al Alimerka Oviedo

Los de Javi Rodríguez ceden en el tramo final ante Obradoiro, fruto de decisiones inadecuadas y la precipitación

Alfonso Alonso

Oviedo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:16

Un inicio titubeante de partido no fue obstáculo para que el Alimerka Oviedo se repusiera del mismo y llevado en volandas por si público, ... fuese reduciendo las diferencias rivales, permaneciendo al acecho durante muchos minutos e incluso poniéndose por delante en el último cuarto. Sin embargo, en este tramo final, malas decisiones y ejecuciones, privaron de la victoria a los carbayones frente a un Monbus Obradoiro muy constante durante los cuarenta minutos de partido, que no mostró muchas debilidades y que puso el punto de calidad necesario para afianzar su victoria en los compases finales del choque.

