El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roman Sorkin, del Maccabi, en acción ante Mouhamet Diouf, de la Virtus. Jennifer Lorenzini (Reuters)
Baloncesto

La Euroliga considera seguro jugar en Tel Aviv y devuelve a casa a los equipos hebreos

Una delegación de la directiva estuvo la semana pasada en la ciudad israelí y da el visto bueno para acoger partidos desde el 11 de diciembre

Iván Benito

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

La Euroliga entiende que no hay riesgo en Tel Aviv. Una delegación de la directiva pasó la semana pasada dos días en la ciudad israelí y dio el visto bueno para que la máxima competición continental regrese a Israel dos años después. El propósito de regresar a partir de diciembre se llevará a cabo dentro de dos jornadas. El Maccabi, como símbolo del orgullo nacional, hará los honores y recibirá al Asvel de vuelta a la Mano de Elías el día 11 de diciembre, en una cita en la que será recibida como una fiesta para el pueblo hebreo. El Hapoel hará lo propio la siguiente semana ante el Estrella Roja.

Los clubes accionistas de la Euroliga se han reunido este jueves y han recibido un informe detallado de la situación actual de la ciudad y el país. La delegación pasó dos días en la ciudad y examinó las condiciones de acogida y seguridad, para dar el visto bueno al regreso anunciado ya en el mes de octubre. Entonces, solo el Anadolu Efes y el Fenerbahçe manifestaron su oposición a volver a jugar en Israel dado que los clubes turcos se mudan cuando se enfrentan a ellos porque las autoridades impiden a los equipos hebreos entrar en el país.

Los principales dueños del Maccabi, Dani Federman y el sempiterno Shimon Mizrahi, han sido los que más han presionado para hacer realidad lo que era un clamor en Israel, pero no tanto en muchos del resto de países que acogen la Euroliga. La competición asegura que «seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos», de un alto al fuego que ya ha sufrido varios incumplimientos, a la par que «se compromete a cumplir las recomendaciones o restricciones del gobierno nacional en relación con los viajes de sus equipos nacionales a Israel».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  3. 3 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  4. 4 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  7. 7

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  8. 8 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  9. 9 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Euroliga considera seguro jugar en Tel Aviv y devuelve a casa a los equipos hebreos

La Euroliga considera seguro jugar en Tel Aviv y devuelve a casa a los equipos hebreos