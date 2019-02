LEB Plata El Círculo, molesto con el Ayuntamiento de Gijón: «Si no interesa tener un equipo de baloncesto en la élite, que lo digan» Nacho Galán, entrenador del Teslacard Círculo. / Arnaldo García Nacho Galán recordó que el club aún no ha firmado el convenio municipal y se mostró crítico con el estado de algunas instalaciones del Palacio de Deportes VÍCTOR M. ROBLEDO Martes, 26 febrero 2019, 13:42

Nacho Galán aprovechó su rueda de prensa previa al inicio de la segunda fase de la temporada en LEB Plata para repasar la actualidad deportiva y extradeportiva del Teslacard Círculo. El máximo responsable del club gijonés expresó su malestar con el Ayuntamiento de Gijón, con el que no ha firmado aún el convenio apalabrado al inicio del curso. «Parece que a nadie le importa mucho esto. Somos la ciudad con menos aportación municipal al equipo de toda la liga. No voy a hacer la comparación con Oviedo porque nos pondríamos colorados, pero aproximadamente está unas siete veces por encima de lo que nos prometieron al inicio de la liga», afirmó Galán, que quiso recordar que el Círculo pasea el nombre de Gijón «por toda la geografía y despierta mucho interés por las figuras de su plantilla». «Hay algunas cosas en ese sentido que no entendemos. Hemos atraído a unas 15.000 personas hasta la fecha a los partidos, pero a cero autoridades. Quizás no despertemos interés. Es un hecho objetivo. A lo mejor no interesa tener un equipo de baloncesto en la élite, lleno de asturianos, pero mejor que lo digan», añadió.

El técnico también se mostró crítico con el estado de las instalaciones municipales. «Son buenas y por supuesto pagamos como cualquier otro club, pero ni el parqué, ni el gimnasio, ni los vestuarios ni el marcador están a la altura de una ciudad como Gijón», lamentó antes de añadir que »el marcador era pionero en el año 1992 ó 1993 y hoy en día está absolutamente obsoleto». «No sé si esto preocupa a mucha gente o no, pero es un claro ejemplo de cómo podemos ser un club moderno y cómo podemos seguir en miserias», declaró.

Galán sí destacó la buena conexión del club con el Patronato Deportivo Municipal. «No tenemos ninguna queja en ese sentido. No confundamos algunas cosas con otras, pero hay cosas que hay que explicarlas, y es que casi a día 28 de febrero el convenio del Círculo está sin redactar siquiera. Confiamos en la palabra del concejal, pero eso es lo único que tenemos», zanjó.

Respecto a la situación con el patrocinador principal del club, Galán admitió que «ha habido retrasos», aunque se mostró confiado en que «va a cumplir sus compromisos». «Rubén Pérez, su director general, se ha comprometido y va a cumplir con Teslacard y Gijón. Estamos totalmente seguros de que el equipo va seguir contando con el apoyo de Teslacard», concluyó.